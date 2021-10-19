Что покупают в пригородах Харькова: цены и предложение частных домов

С начала 2021 частные дома в пригороде Харькова выросли в цене в среднем на 10-15%. При этом дефицит качественных предложений достигает 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Харьковского областного отделения АСНУ.

Наибольший спрос сосредоточен на домах современной застройки площадью 80-150 кв.м с земельным участком 5-10 соток.

"Популярность усадеб именно такой площади вызвана современными требованиями к энергосбережению, а также составом семьи в 2-4 человека. Важным для потенциальных покупателей является удобное и близкое к дому расположение объектов инфраструктуры: остановок транспорта, школ, супермаркетов и др. Также покупатели учитывают количество этажей в доме: чаще предпочитают одноуровневые усадьбы, чем с 2-3 этажами ", — рассказал председатель Харьковского отделения АСНУ Андрей Правдин.

Он обратил внимание на то, что по состоянию на начало октября в структуре предложения преобладают дома стоимостью 30-60 тыс. долл. (Более 30%).

Дома стоимостью до 30 тыс. долл. составляют 22% предложения, а дома от 100 тыс. до 200 тыс. долл. — 20%.

Кроме того более 16% — это дома по цене от 60 тыс. до 100 тыс. долл. Предложение частных усадеб стоимостью от 200 тыс. до 300 тыс. долл. и более 300 тыс. долл. составляют 5% и 4% соответственно.

Доля объектов стоимостью более 1 млн. долларов составляет всего 0,4% от общего объема выставленных на продажу домов.

В III квартале 2021 около 40% объектов, выставленных на продажу, составили части домовладений в достаточно широком ценовом диапазоне: от 5,5 тыс. долл. (район Лысая Гора, часть дома с общим двором без ремонта и удобств) до 130 тыс. долл. (элитный район "Шатиловка", часть дома площадью 110 кв.м под чистовую отделку).

Эксперт считает, что с октября 2021 до апреля 2022 ценовая ситуация в сегменте частных домов вокруг Харькова останется без изменений. Наибольшие ценовые колебания возможны только на дома площадью от 80 до 150 кв.м.

"Из-за нехватки качественного предложения стоимость таких объектов в ближайшие 6 месяцев может вырасти в цене в среднем на 3-5%. Однако на общих ценовых показателях в сегменте частных домов это практически не скажется. Кроме этого, стоит отметить, что даже "дефицитные" объекты имеют свой предел целесообразной, экономически обоснованной максимальной цены".

Ранее мы рассказывали, что спрос на частные дома реализован уже почти на 90%.