Пик цен пройден. Чего ожидать на рынке новостроек до конца зимы

До марта 2022 года на первичном рынке Киева стоимость жилья эконом- и комфорт класса будет оставаться преимущественно без изменений. Так, по итогам ноября, цены на квартиры в объектах эконом- и комфорт-класса изменились лишь в 7% жилых комплексов этих категорий, преимущественно по причине перехода к следующим стадиям строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию от Михаила Подвысоцкого, основателя и управляющего партнера девелоперской компании Concept Group.

По словам эксперта, процесс ценовой стабилизации в этих сегментах, составляющих более 70% всех новостроек Киева, начался еще с начала октября.

Пик цен уже пройден

"Такой рост является "плановым" и существенно не повлиял на общую ситуацию на рынке. Пик цен уже пройден и в ближайшие 2-3 месяца рост стоимости квадратного метра будет только точечный – в отдельных проектах преимущественно через переход к новой стадии строительства", – отметил Михаил Подвысоцкий.

Кстати, эту тенденцию подтверждает также президент АСНУ Юрий Пита. "В ближайшие 2 месяца колебания стоимости кв. метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах Украины не превысит 0,5-1%, что будет главным выразителем ценовой стабилизации", – говорил он в комментарии для РБК-Украина Realty.

В то же время Михаил Подвысоцкий рассказал, что по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35% в зависимости от качественных характеристик ЖК и активности покупателей. По его словам, самый большой рост цен зафиксирован в новых качественных объектах классов комфорт и комфорт+. Меньше всего подорожали объекты эконом-класса – около 10-15%.

В центре внимания – комфорт-класс

В течение года наибольший спрос – более 80% всех приобретений на первичном рынке столицы – пришелся на 1 и 2-комнатные квартиры площадью до 60 кв.м на стадии строительства до 1-го года. В то же время доля сделок в целях сохранения средств за текущий год составила более 55-60% от общего объема продаж жилья от застройщиков. По сравнению с 2020 годом количество таких сделок увеличилось в среднем на 10%.

Похожие наблюдения у Романа Герасимчука, директора компании City Development Solutions: "К основным факторам, спровоцировавшим ценовую стагнацию (кроме ситуации на валютном рынке), можно отнести снижение спроса после пиковых показателей сентября. Таким образом, можно заключить, что основным двигателем рынка первичной недвижимости выступал инвестиционный спрос – его сохранение в будущем зависит от многих факторов, включая ситуацию на валютном рынке и продолжение хотя бы видимости стабильного развития сектора первичной недвижимости".

Что повлияло на цены и спрос

"Кроме удорожания строительства, существенно повлиявшего на ценообразование, рост стоимости кв.м был обусловлен достаточно высокой активностью граждан, покупавших жилье на начальных стадиях строительства с целью сохранения собственных средств. Именно поэтому в течение 2021 года прирост спроса на первичном рынке на 5-10 % опережал предложение. Это является одной из главных "коммерческих" причин стремительного роста жилья", – подчеркнул Михаил Подвысоцкий.

Следовательно, по комментариям специалистов, динамика на рынке первичной недвижимости в течение 2021 поддерживалась преимущественно за счет инвестиционного спроса (50-60% приобретений). Лидеры по этому направлению – ЖК категории комфорт и комфорт+. Но сейчас возможности инвесторов почти удовлетворены, так что с ноября до конца зимы динамика цены первичное жилье в этих классах прекращают рост. Первое оживление следует ожидать с началом весны.

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