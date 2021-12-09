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На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 08:35
На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году Фото: подорожание квартир в новых качественных объектах за весь цикл строительства может составить в среднем 40-50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Михаил Подвысоцкий

Стремительный рост стоимости жилья, наблюдавшийся в течение 2020-2021 годов, наконец успокоился. За этот период цена квадратного метра на первичном рынке увеличилась в среднем на 40-50%. И вот сейчас можно говорить, что после ценового "марафона" на рынке наступает этап стабильности.

Какие события на украинском рынке привели к стабилизации цен на новые квартиры и чего стоит ожидать в 2022 году – в авторской колонке для РБК-Украина Realty объясняет Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

Почему цены росли бешеными темпами

Во-первых, стоит заметить, что в 2020 году после весеннего локдауна на фоне фактического коллапса градостроительной реформы и снижения предложения, спрос на новое жилье стремительно вырос. Однако именно с 2020 года произошла резкая дифференциация популярности между разными классами жилья. Наиболее желательным для граждан стало приобретение квартир в новых качественных объектах, способных удовлетворить вкусы самых требовательных покупателей. Именно такие жилые комплексы на протяжении 2020-2021 годов концентрировали более 60% имеющегося спроса.

Во-вторых, себестоимость жилья за этот период также существенно выросла. Если в 2020 году стоимость стройматериалов и строительно-монтажных работ увеличилась в среднем на 15%, то уже в 2021 году – аж на 30-40%.

В-третьих, первичный рынок жилья фактически является безальтернативным и наиболее пригодным для сохранения и приумножения средств граждан. В Украине депозитные ставки настолько малы, что их быстро "съедает" инфляция. А другие рынки, или же не гарантируют высокой надежности вложений, или получение желаемой инвестиционной прибыли слишком растянуто во времени, как к примеру, на рынке драгоценных металлов.

Почему сейчас цены остановились

Главная причина торможения цен кроется во временном оттоке покупателей и отсрочке сделок на 2-3 месяца. Новая вспышка пандемии и введение очередных ограничений имеют чисто психологическое влияние на граждан, которые не торопятся с покупкой на фоне неопределенности и стресса.

Еще один момент: в 2021 году количество сделок на первичном рынке жилья почти на 30% выше показателей 2020 года, и после периода активности на рынке всегда наступает время стабильности. К тому же, рост цен оторван от уровня активности покупателей лишь стимулирует "проседание" продаж жилья. Девелоперы это прекрасно понимают и пытаются регулировать уровень продаж с помощью скидок и акций, а также более лояльными условиями программ рассрочки.На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году

В первом полугодии рост стоимости квадратного метра может составить лишь 5-7% (Фото: РБК-Украина)

Опыт 2020-2021 годов показал, что 2/3 потенциальных покупателей заинтересованы в приобретении квартир в объектах категорий комфорт и комфорт+. Важным составляющими таких объектов является высокое качество строительства (использование более дорогих строительных материалов), разветвленная инфраструктура: от удобных лобби и холлов, спортивных площадок и зон отдыха, до качественных стеклопакетов и лифтов.

Важным для покупателя квартир в таких жилых комплексах является также их расположение рядом с рекреационными зонами и удачным транспортным сообщением. Понятно, что такое жилье из-за имеющегося спроса растет в цене значительно ощутимее, чем, к примеру, объекты эконом-категории. Именно поэтому важным при выборе ЖК является его инвестиционный потенциал. Ведь подорожание квартир в новых качественных объектах за весь цикл строительства может составить в среднем 40-50%, что позволит покупателю сохранить и приумножить вложенные средства.

Сколько это продлится

Стабилизация цен продлится минимум до марта 2022 года. В этот период при благоприятных экономических и пандемических условиях будет почти полностью реализован отложенный осенью спрос. Дальнейший вероятный рост цен будет зависеть прежде всего от качества проекта, конкурентных цен, условий для комфортного проживания.

В 2022 году не стоит ожидать новых резких ценовых скачков. В первом полугодии рост стоимости квадратного метра может составить в среднем лишь 5-7%, что не станет препятствием для большей части потенциальных покупателей. Людям до сих пор нужно собственное жилье, но высокого качества и с должным комфортом.

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