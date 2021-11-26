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По программе доступной ипотеки выданы кредиты почти на миллиард гривен

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Пятница 26 ноября 2021 11:15
По программе доступной ипотеки выданы кредиты почти на миллиард гривен Фото: соотношение квартир на первичном и вторичном рынках составило 25/75% (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

На текущий момент уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 1135 кредитных договоров на общую сумму 987,06 млн грн. Соотношение квартир на первичном и вторичном рынках составило 25/75% соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные Министерства финансов.

Всего в уполномоченные банки поступило 1573 заявок на участие в программе на общую сумму 1382,6 млн грн.

В программе задействовано 24 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были:

  • город Киев (33%);
  • Киевская область (31%);
  • Львовская область (6,5 %);
  • Харьковская область (6%);
  • Волынская область (3,8%).

Прирост за неделю составляет:

+3% – количества кредитов и +3% – суммы кредитов;

+2% – количество заявок и +2% – суммы заявок.По программе доступной ипотеки выданы кредиты почти на миллиард гривенИсточник: Минфин Украины

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 19 уполномоченных банков. Банки продолжают совершенствовать собственные процедуры ипотечного кредитования в соответствии с обновленными условиями программы, принятыми в конце октября.
В частности, отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее десяти лет) и увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки (жилья) с 20% – до 40% от нормативной площади, уплачиваемой заемщиком самостоятельно.

Ранее мы рассказывали, каков портрет типичного украинского ипотечного заемщика.

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