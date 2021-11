В Майами собака-наследник состояния продает особняк, который ранее принадлежал Мадонне

В Майами (Флорида, США) на продажу выставили поместье, которое принадлежит немецкой овчарке Гюнтеру VI. Собака является наследником состояния графини Либенштайн и своеобразным талисманом компании Gunther Group. До 2000 года особняк принадлежал Мадонне и был выкуплен компанией для Гюнтера VI за 32 млн долларов.

История о Гюнтере VI длится уже почти 20 лет. Пес является наследником состояния немецкой графини Карлотты Либенштайн. Она умерла в 1992 году и не имела наследников, однако очень любила животных, поэтому завещала миллионы любимцу Гюнтеру III. Гюнтер VI унаследовал состояние, от своего деда, Гюнтера IV. За это время, благодаря инвестициям компании в недвижимость, оно выросло до 500 млн долларов.

Фактически имущество графини принадлежит итальянской корпорации Gunther Group. Она инвестирует в недвижимость по всему миру, включая дома в Тоскане, Милане, Флоренции и владеет упомянутым имением в Майами. Группа инвестирует также в издательское дело, спортивные команды и ночные клубы, а Гюнтер — талисман корпорации.

Как выглядит поместье

Поместье с видом на залив Бискейн и доком для яхт — бывшая собственность поп-звезды Мадонны, которая купила его за 7,5 млн долларов в 1990-х годах.

Закрытая резиденция расположена в элитном районе. Площадь дома составляет 780 кв.м, он был построен в 1928 году, а позднее переделан. Его украшают большая коралловая лестница и арочные каменные входы, на территории есть басейн и экзотический сад.

Фото: LPG for the assouline team at compass

Агент по недвижимости Рути Ассулин, которой поручили оценить и выставить на продажу особняк, говорит: "Мы продали множество домов стоимостью в несколько миллионов долларов, но это определенно дом номер один. У него есть эксклюзивная история. Поместье располагается на огромном участке, окруженном королевскими пальмами, и демонстрирует захватывающий вид на залив". Фото: LPG for the assouline team at compass

В гостиной висит портрет Гюнтера IV в позолоченной раме. В целом пес ведет роскошный образ жизни: вместе с командой кинологов, которые о нем заботятся, он путешествует на частном самолете, ест стейки и икру, владеет яхтами и автомобилями, а также купил на аукционе белый трюфель за миллион долларов.

