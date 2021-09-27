ru ua
News Daily Lite Styler Travel
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Google заключил самую дорогую сделку по покупке недвижимости с начала пандемии

Новина українською →
Понедельник 27 сентября 2021 16:46
Google заключил самую дорогую сделку по покупке недвижимости с начала пандемии Фото: опасения относительно смерти офисного формата недвижимости преувеличены (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

Google купил здание площадью более 120 000 квадратных метров

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., покупает офисное здание на Манхэттене за 2,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на информацию The Wall Street Journal.

Покупка Google офисного здания в Нью-Йорке — это самая дорогая сделка в данном сегменте с начала пандемии covid-19 и одна из самых дорогих в истории США, свидетельствуют данные компании Real Capital Analytics.

Продавцами выступили две канадские фирмы — Oxford Properties Group и CPP Investments.

Офисное здание на Манхэттене сейчас находится на стадии строительства и, как ожидается, будет открыто в середине 2023 года.

Соглашение свидетельствует о повышении интереса крупных технологических компаний к офисным помещениям, несмотря на то, что они позволяют персоналу работать удаленно.

"Покупка Google здания площадью более 120 000 квадратных метров указывает на то, что опасения относительно смерти офисного формата недвижимости преувеличены", — добавляет издание.

В последние годы Google расширяет свои офисы в Нью-Йорке: в городе сейчас работает около 12 000 работников, это наибольшее количество сотрудников компании за пределами Калифорнии.

В то же время, покупка нового офиса укрепила статус Google как одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости на Манхэттене.

Раньше мы рассказывали, что первый в мире коворкинг был открыт в 2005 году в Сан-Франциско.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Нью-Йорк
Мнения
Владимир Копоть
Как продать квартиру, которой еще нет: юридические нюансы оформления переуступки права требования
Владимир Копоть
Юрист, управляющий партнер ЮФ KopotLawyers, соучредитель и руководитель сервиса онлайн-проверки недвижимости Monitor.Estate, автор Youtube-канала
Владимир Шалаев
Вторичный рынок жилья в регионах: мы на пороге ценовой стабильности
Владимир Шалаев
управляющий партнер/генеральный директор группы компаний "Увекон"
Юрий Пита
Законодательное регулирование риелторской деятельности: зачем нужно и кому выгодно
Юрий Пита
президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины
Все мнения