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Самые стабильные цены на жилье в Житомире, больше всего растут в Киеве: результаты исследования

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Вторник 28 сентября 2021 16:22
Самые стабильные цены на жилье в Житомире, больше всего растут в Киеве: результаты исследования Фото: цены на 1-комнатные квартиры увеличились почти на 3% за два месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

За июль-август 2021 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке в областных центрах Украины выросла на 2,5%: с 906 долл/кв. м до 929 долл/кв. м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное исследование Ассоциации специалистов по недвижимости Украины и геоинформационного портала "Увекон".

Цены на 1-комнатные квартиры увеличились почти на 3% (с 930 долл/кв. м до 957 долл/кв. м). Стоимость 2-комнатных квартир выросла в среднем на 2,6% (с 863 долл/кв. м до 886 долл/кв. м). Цены на 3-комнатные квартиры прибавили 2% (с 860 долл/кв. м до 879 долл/кв. м). 4-комнатные квартиры выросли в цене на 1,7% (со 1206 долл/кв. м до 1227 долл/кв. м).

Лидером по росту стоимости недвижимости стал Киев — 4,7% за указанный период. Из областных центров больше всего (более 3%) квартиры подорожали в Днепре, Черкассах и Чернигове. Наибольшую стабильность (колебания менее 1%) продемонстрировали Житомир, Ивано-Франковск, Львов, Кропивницкий и Ужгород.

По регионам (областным центрам) Украины средние цены на жилье вторичного рынка за июль-август 2021 года изменились следующим образом:

  • Винница рост в среднем на 1,6% (с 826 долл/кв. м до 939 долл/кв. м).
  • Днепр рост в среднем на 3,7% (с 923 долл/кв. м до 957 долл/кв. м).
  • Житомир цены остались в среднем без изменений (727 долл/кв. м).
  • Запорожье рост в среднем на 2,5% (с 631 долл/кв. м до 647 долл/кв. м).
  • Ивано-Франковск - рост в среднем на 0,5% (с 526 долл/кв. м до 529 долл/кв. м).
  • Киев — рост в среднем на 4,7% (с 1787 долл/м до 1871 долл/кв. м).
  • Кропивницкой —рост в среднем на 0,7% (с 600 долл/кв. до 604 долл/кв. м).
  • Луцк —рост в среднем на 2,4% (с 722 долл/кв. м до 739 долл/кв. м).
  • Львов — рост в среднем на 0,5% (с 1074 долл/кв. м до 1080 долл/кв. м).
  • Николаев - рост в среднем на 1,8% (с 647 долл/кв. м до 659 долл/кв. м).
  • Одесса - рост в среднем на 1,5% (с 1002 долл/кв. м до 1017 долл/кв. м).
  • Полтава - рост в среднем на 2% (с 783 долл/кв. м до 799 долл/кв. м).
  • Ровно - рост в среднем на 1% (с 726 долл/кв. м до 733 долл/кв. м).
  • Сумы — рост в среднем на 2,1% (с 623 долл/кв. м до 637 долл/кв. м).
  • Тернополь - рост в среднем на 1,4% (с 671 долл/кв. м до 681 долл/кв. м).
  • Харьков - рост в среднем на 2,2% (с 884 долл/кв. м до 904 долл/кв. м).
  • Херсон рост в среднем на 2,9% (с 680 долл/кв. м до 699 долл/кв. м).
  • Хмельницкий - рост в среднем на 3,2% (с 618 долл/кв. м до 638 долл/кв. м).
  • Черкассы - рост в среднем на 3,4% (с 686 долл/кв. м до 709 долл/кв. м).
  • Черновцы - рост в среднем на 2,3% (с 756 долл/кв. м до 774 долл/кв. м).
  • Чернигов - рост в среднем на 3,3% (с 662 долл/кв. м до 684 долл/кв. м).
  • Ужгород - рост в среднем на 0,6% (с 762 долл/кв. м до 767 долл/кв. м).

Ранее РБК-Украина рассказывали, почему спрос на жилье в крупных городах Украины преобладает предложение.

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