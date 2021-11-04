ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Виды без ограничений: как выбрать и обустроить квартиру с панорамными окнами

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 09:23
Виды без ограничений: как выбрать и обустроить квартиру с панорамными окнами Фото: панорамные окна изготавливаются из высокопрочных материалов и хорошо выдерживают и распределяют нагрузку (Pinterest)
Автор: Риана Абдулаева

Панорамные окна – важная деталь трендового интерьера.

Еще 10 лет назад панорамное остекление было признаком элитной недвижимости – современных бизнес-центров, выбранных коттеджей и премиальных новостроек. Сейчас панорамные окна уже must have элемент во всех жилых комплексах комфорт-класса и выше. Благодаря современным строительным решениям, жильцы не боятся замерзнуть в квартире с окном во всю стену. Вместо этого они оценили преимущества такого архитектурного решения.
О преимуществах и недостатках, разновидностях и эксплуатации панорамных окон — читайте в материале РБК-Украина REALTY.Виды без ограничений: как выбрать и обустроить квартиру с панорамными окнами
фото: Pinterest

Инсоляция и пространство

Панорамные окна открывают неповторимый вид на красивую природу и городские пейзажи, помимо прочего, с их помощью можно обеспечить помещение большим количеством естественного освещения. Мощная инсоляция (количество солнечного света на единицу площади) – главное преимущество такого типа остекления. Независимо от расположения квартиры, окна пропускают максимум солнечных лучей. Это – отличный вариант для стран с долгой зимой и пасмурным климатом. Например, классические скандинавские дома предусматривают именно панорамное остекление.
Такие окна делают комнату просторнее благодаря отсутствию видимых перегородок. Днем они визуально удлиняют пространство за пределы дома, а ночью отбивают его, если не закрыты шторами.
Впрочем, есть и недостатки: окна открывают вид не только изнутри дома, но и снаружи. Следовательно, жизнь в доме будет доступна для посторонних глаз. Исправить эту ситуацию может одностороннее прозрачное покрытие (тонировка) или жалюзи, занавески, шторы. В многоквартирных домах окна в пол делают только в гостиных, студиях или на балконах. Остекление всего горизонтального пространства требует точных расчетов и грамотного дизайнерского решения.Виды без ограничений: как выбрать и обустроить квартиру с панорамными окнамиФото: Pinterest

Панорамные окна лучше устанавливать на юго-западной стороне дома – так солнечные лучи будут попадать в достаточном количестве, делая помещение ярким и уютным. Впрочем, интенсивная инсоляция может негативно повлиять на качество сна, а летом сделать дом жарким. Противодействовать этому могут плотные шторы или жалюзи, более продвинутый вариант – защитное зеркальное покрытие стекол.

Разновидности панорамных окон

Панорамные окна разделяют на два типа: безрамные и с использованием рамной конструкции.
Первый тип, как легко догадаться, не предполагает использования рам. В стену монтируется стеклянная пластина, что создает иллюзию незаметности и невесомости. Такие окна одни из самых дорогих. Однако, кроме внешних качеств, не имеют больших функциональных преимуществ. Безрамные окна плохо защищают от холода и шума, их нельзя открывать для проветривания. Они почти не используются в жилых помещениях.
Второй тип предполагает использование рамы в конструкции окна. Она может быть изготовлена из различных материалов: алюминия, пластика, стеклокомпозита, металлопластика, дерева. В отличие от предыдущих, такие окна имеют весомое функциональную преимущество — их можно открывать, заменять, в случае повреждения пластины, да и ухаживать за рамной конструкцией легче.

Прочность конструкции

Панорамные окна изготавливаются из высокопрочных материалов и хорошо выдерживают и распределяют нагрузку. По желанию стекло с обеих сторон покрывают защитными слоями, которые предотвращают образование царапин.
Если проем полностью состоит из окна, нужно учитывать прочность стеклопакета и его надежность. Для укрепления панорамных окон часто используют закаленное стекло, которое изготавливают в условиях высокой температурной обработки и имеет особый химический состав. Вследствие этого прочность стеклопакетов увеличивается примерно в пять раз.

Еще одним способом укрепления конструкции может быть многослойное стекло, которое скрепляется полимером — триплекс. Такой материал прочный и надежный. Даже при сильных механических воздействиях он остается цельным и не может разлететься на осколки. Также триплекс имеет дополнительные звуко- и теплоизоляционные качества.

Виды без ограничений: как выбрать и обустроить квартиру с панорамными окнами

Фото: Pinterest

Не надо пренебрегать материалами, из которых произведена сама рама. Самый распространенный вариант – дерево. Такая конструкция имеет множество преимуществ: экологичность и безопасность при использовании в жилом помещении, неприхотливость в уходе, эстетичный внешний вид, материал можно обрабатывать специальными средствами для предотвращения появления плесени и грибка. Впрочем, цена на такие окна значительно выше, чем на окна из других материалов.
Еще один вариант — профиль из пластика. Его главные преимущества в тепло- и шумоизоляции. Он относительно недорогой.
Стоит учесть, что конструкция панорамного окна имеет большой вес, поэтому во многих случаях возникает необходимость ее дополнительного укрепления. Профиль из металлопластика – более прочный по сравнению с пластиком, такая конструкция более долговечна при условии, что ее выполнили на совесть. Поэтому нужно выбирать производителей, которые зарекомендовали себя на рынке именно в этом сегменте.

Будет ли тепло в квартире?

Теплопроводность стекла выше, чем у стен, поэтому в наших климатических условиях понадобятся окна с определенными свойствами. Избежать проблемы потери тепла можно, установив энергосберегающие окна. Секрет их действенности в специальном слое с металлическим напылением, который состоит из оксидов металлов и позволяет отражать инфракрасные лучи без большого сопротивления света. Такие стеклопакеты, например, отражают тепло от батарей в помещении, в результате – оно быстрее нагревается. Летом, наоборот, зеркальное напыление энергосберегающего стекла отражает солнечные лучи и не позволяет им перегревать жилье.

Еще один способ сохранить тепло – увеличить количество стекол и камер, заполнить пространство внутри специальным инертным газом (обычно используют аргон, который помогает сохранять тепло), установить шаттерси — ставни, состоящие из искусственного материала и закрепляющиеся на вертикальных профилях оконной рамы. Они препятствуют прохождению холодного воздуха. Впрочем, для домов с панорамным остеклением актуальны и другие типы утепления, например, установка конверторной системы отопления.

Дизайн интерьера с панорамными окнами

Панорамные окна – важная деталь трендового интерьера. Классическим для таких домов является лаконичный скандинавский стиль, в котором преобладают четкие линии, светлые тона и небольшое количество точечных акцентов. Природные материалы прекрасно подчеркнут уютную домашнюю атмосферу, подробнее о домах в скандинавском стиле мы писали в предыдущем материале.Виды без ограничений: как выбрать и обустроить квартиру с панорамными окнамиФото: Pinterest

В планировании интерьера можно отталкиваться от внешней среды – если дом находится в центре города, уместно сделать функциональный, футуристический дизайн, отходит от классических форм и традиционного оформления дома. Принципиальны для такого интерьера: эргономичность, свободное пространство и функциональность. Необычное освещение, обтекаемые формы, новые материалы, чистые линии в сочетании с панорамными окнами и урбанистическим пейзажем, сделают проживание в такой квартире комфортным и вдохновляющим.
В любом случае чтобы не ошибиться в создании интерьера лучше руководствоваться принципами минимализма, функциональности, экологичности и собственного вкуса.

Ранее мы рассказывали, как организовать пространство для дистанционного обучения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Загородная недвижимость Коттеджи
Мнения
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Владимир Копоть
ТОП-7 реестров, которые помогут определить риски новостройки и надежность застройщика
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Денис Ванаш
Коттеджное строительство в пост-Covid: как изменились приоритеты
Денис Ванаш
CEO компании Lukas Development
Назар Бенч
Устойчивое развитие городов: как это работает и зачем нужно Киеву
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Все мнения