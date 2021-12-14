Когда ждать "новый жилищный бум" и что для этого нужно

Фото: самые большие ценовые колебания ожидаются в периоды с апреля по июнь и с октября по декабрь (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2022 году при благоприятных экономических условиях и существенном росте спроса – стоимость квартир на первичном рынке может возрасти на 10-15%. При этом наибольшие ценовые колебания ожидаются в период с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику группы компаний Concept Group.

С весны – возобновление и рост

С весны 2022 г. на первичном рынке жилья прогнозируется существенное увеличение спроса. Однако интерес покупателей будет сосредоточен преимущественно на объектах классов комфорт и комфорт+. 60-65% приобретений придется на 1,2-комнатные квартиры площадью до 60 кв.м в указанных классах.

При благоприятной политико-экономической ситуации в стране, в 2022 году только у 30-40% новостроек рост цен будет мотивирован повышенной популярностью у покупателей. Прежде всего, это касается объектов высокого качества с условиями для комфортной жизни и возможностью сохранить средства от обесценения.

Учредитель и управляющий партнер Concept Group Михаил Подвысоцкий отметил, что ценовая ситуация на первичном рынке также будет зависеть от темпов развития ипотечного кредитования, эффективности законодательных изменений в сфере градостроительства, которые должны гарантировать покупателям безопасные сделки.

Ипотека и "новый жилищный бум"

Эксперт убежден: чтобы существенно увеличить спрос на новостройки, доля заключенных с помощью ипотеки сделок должна возрасти до 25-30% от всего объема продаж новых квартир. Ведь по итогам 9-ти месяцев 2021 года лишь около 0,5% ипотечных сделок пришлось на первичный рынок, а по программе "Доступная ипотека" чуть более 20% относилось к приобретению жилья в новостройках.

"Развитие ипотеки и законодательное регулирование первичного рынка –связанные между собой процессы. Ведь речь идет не только о доступности кредитования для граждан, но и о том, чтобы ипотека заработала на "безопасном" первичном рынке. По оптимистическому сценарию, в ближайшие годы количество выданных ипотечных кредитов для приобретения жилья в новостройках может составить 40-50% от общего объема ипотеки, что может спровоцировать новый жилищный бум", – подчеркнул Михаил Подвысоцкий.

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