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Что происходит на рынке жилой недвижимости Ровно: анализ по сегментам

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Суббота 11 декабря 2021 17:35
Что происходит на рынке жилой недвижимости Ровно: анализ по сегментам Фото: спрос на коттеджи в загородной полосе вырос в среднем на 15% (facebook.com/rovno.online)
Автор: Леся Панченко

За 11 месяцев 2021 года стоимость жилья на первичном рынке ровно выросла почти на 15%. Тем временем спрос увеличился почти на 30% по сравнению с 2020-м, что и стало главной причиной для роста стоимости квадратного метра.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Ровенское региональное отделение АСНУ.

Первичный рынок: инфляция, рассрочка и сохранение средств

Более 70% спроса на недвижимость приходится на первичный рынок. Больше всего — на 1,2-комнатные квартиры площадью 36-50 кв. м.

"Рост спроса стал возможным благодаря более лояльным условиям приобретения квартиры с помощью ипотеки и рассрочки от застройщиков. Кроме того, стоит заметить, что на фоне инфляции, граждане охотно вкладывают средства в первичный рынок с целью, как минимум, сохранения собственных денег", — подчеркнула Ирина Радько, председатель Ровенского отделения АСНУ.

Стоимость такого жилья, в зависимости от локации и стадии строительства на начало декабря составляет от 800 до 1200 долларов за кв. м.

В 2021 году, по данным аналитики, спрос на коттеджи в загородной полосе вырос в среднем на 15%, а рост цен за 11 месяцев составляет около 10%.

Вторичный рынок: малогабаритные квартиры и коттеджи

Что касается ситуации на вторичном рынке Ровно, то в течение года более 50% спроса пришлось на 1,2-комнатные квартиры в домах советской застройки стоимостью от 25 тысяч долларов, и более 30% — на квартиры в домах, построенных в 2000-х годах, с достаточным и развитой инфраструктурой.

Отновительно спроса, рост стоимости малогабаритных квартир за 11 месяцев текущего года составил в среднем более 10%. При этом 1,2-комнатное жилье выросло в цене почти на 15%.

"Горожане часто продавали квартиры на вторичном рынке и покупали коттеджи, стоимость которых, в зависимости от площади, локации, имеющихся коммуникаций составляет от 30 тыс. до 150 тыс. долларов. Наибольшим спросом пользовались дома площадью до 150 кв. м с хорошим подъездом, недалеко от городского транспорта в живописных локациях», — отметила эксперт.

Аренда: предложение преобладает над спросом

В сегменте аренды пиковый период в Ровно пришелся на окончание лета-начало осени, когда и были сформированы цены, соответсвующие уровню спроса. Предложение квартир на 30% больше спроса, что и сказалось на уровне цен.

"Наибольший интерес (более 40%) наблюдается к квартирам в новостройках с ремонтом и автономным отоплением стоимостью 8 тыс.-10 тыс. грн за месяц. Бюджетное жилье в старых домах популярно лишь у 30% арендаторов. А 1-комнатная квартира без ремонта и качественного оборудования стоит от 4 тыс. грн в месяц", — рассказала Ирина Радько.

До конца года, по ее мнению, во всех сегментах жилья в Ровно особых изменений не предвидится: "До конца декабря 2021 года и в начале 2022 года стоимость жилья на первичном, вторичном рынках и в сегменте аренды будет оставаться стабильной".

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