ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Киеве обновили проект строительства Подольского моста: появится новый выезд на Троещину

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 15:14
В Киеве обновили проект строительства Подольского моста: появится новый выезд на Троещину Фото: в Киеве обновили проект строительства Подольского моста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Киевская городская государственная администрация обновила проект строительства Подольского мостового перехода. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост из жилого массива Троещина.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на сайт КГГА.

"Распоряжением КГГА от 13.10.2021 №2152 город переутвердил проект строительства Подольского мостового перехода. Обновленный проект учитывает потребности постоянно растущего количества жителей Левого берега, в частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост из жилого массива Троещина. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена", - говорится в сообщении.

В обновленном проекте предусмотрено строительство съезда с Подольского мостового перехода на ул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост.

В КГГА напомнили, что на Подольском мостовом переходе уже построен металлический мост через Гавань от ул. Набережно-Крещатицкой до Рыбальского полуострова, построен съезд с ул. Набережно-Крещатицкой с соответствующими эстакадами на мост, смонтировано 68 вант.

Мост через Днепр уже установили в проектное (постоянное) положение с демонтажем временных опор надводной части, которые поддерживали мост на этапе строительства.

Как сообщалось, в столице начинается подготовка к строительству Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит Кольцевую дорогу с жилым массивом Троещина.

Подольско-Выгуровская линия метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина в перспективе дополнит существующую схему метро, пересекая действующие линии и расширяя таким образом систему пересадочных узлов.

Кроме этого, предусмотрены пересадочные узлы с уже существующими станциями подземки - "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко", что позволит разгрузить станции метро в центральной части города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Троещина
Мнения
Назар Бенч
Устойчивое развитие городов: как это работает и зачем нужно Киеву
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Виктория Берещак
Альтернатива квартирам: как апартаменты завоевывают место в сегменте доходной недвижимости
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Владимир Копоть
Как продать квартиру, которой еще нет: юридические нюансы оформления переуступки права требования
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Владимир Шалаев
Вторичный рынок жилья в регионах: мы на пороге ценовой стабильности
Владимир Шалаев
управляющий партнер/генеральный директор группы компаний "Увекон"
Все мнения