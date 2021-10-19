У Києві оновили проект будівництва Подільського мосту: з’явиться новий виїзд на Троєщину

Київська міська державна адміністрація оновила проект будівництва Подільського мостового переходу. Зокрема, буде побудовано ще один з’їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на сайт КМДА.

"Розпорядженням КМДА від 13.10.2021 №2152 місто перезатвердило проєкт будівництва Подільського мостового переходу. Оновлений проект враховує потреби постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега, зокрема, буде побудовано ще один з’їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену", - йдеться у повідомленні.

В оновленому проекті передбачене будівництво з’їзду з Подільського мостового переходу на вул. Оноре де Бальзака та заїзду з цієї вулиці на міст.

У КМДА нагадали, що на Подільському мостовому переході вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, побудовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів.

Міст через Дніпро вже встановили в проектне (постійне) положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини, які підтримували міст на етапі будівництва.

Як повідомлялося, у столиці розпочинається підготовка до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка поєднає Кільцеву дорогу з житловим масивом Троєщина.

Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина у перспективі доповнить існуючу схему метро, перетинаючи діючі лінії і розширюючи таким чином систему пересадочних вузлів.

Окрім цього, передбачено пересадочні вузли з уже існуючими станціями підземки - "Вокзальна", "Лук’янівська" і "Тараса Шевченка", що дасть змогу розвантажити станції метро у центральній частині міста.