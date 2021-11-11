Города и далее будут получать сомнительную архитектуру: специалисты о градостроительной реформе

В рамках реформы, местная власть сможет управлять только двумя параметрами: максимальной высотой и плотностью застройки участка.

Законопроект №5655 о реформе градостроительства в нынешнем виде нивелирует достижения децентрализации и разбалансирует систему в интересах застройщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступления на информацию с пресс-конференции "Градостроительная реформа. Услышала ли власть архитекторов?".

Диалог архитекторов и власти

"Мы убеждены, что для формирования гармоничных и стимулирующих развитие законов необходим диалог архитектурной общественности с властью – Верховной Радой, Минрегионом", – сообщил президент Национального союза архитекторов Украины Александр Чижевский.

Анна Кирий, заместитель главы Архитектурной палаты НСАУ отметила, что существуют две системные проблемы, приводящие к хаотичной застройке городов:

неучастие людей и громад в принятии решений о том, как будут выглядеть их города;

разбалансированность системы в пользу застройщиков.

"Законопроект №5655 усугубляет эти проблемы. Он ужимает еще сильнее права громад, а застройщикам – снижает ответственность", – указала Кирий.

Упрощение градостроительных условий и цифровизация

Архитектор и урбанист, экс-главный архитектор Львова и бывший замминистра развития громад и территорий Юлиан Чаплинский отметил, что, работая над законопроектом о реформе градостроительства, следовало не просто выделить стейкхолдеров, но и четко определить, кто именно представляет их интересы.

"Цифовизация всех процессов, которые предлагает №5655 – безусловный плюс. Но сфера архитектуры и процедура – это не одно и то же. Законопроект №5655 это не про города, не про громады, не про качество архитектуры. И предыдущая система градостроительного контроля и надзора предполагала, что местные власти выдают градостроительные условия и ограничения (ГУО), а не разрешения. Сейчас этот процесс еще усугубляется "упрощением ГУО", города и громады и далее будут получать сомнительную архитектуру с непонятными фасадами", – отметил Чаплинский.

При этом, по его словам, жители требуют качественной среды прежде всего от мэра, но местная власть, в рамках грядущей реформы, сможет управлять только двумя параметрами: максимальной высотой и плотностью застройки участка.

Пять принципиальных требований архитекторов

Анна Кирий отметила, что благодаря слаженной и активной работе архитектурной общественности удалось добиться изъятия из законопроекта наиболее противоречивых моментов и учесть пять принципиальных требований специалистов:

прекратить вмешательство в авторские права архитекторов;

запретить вносить изменения в проект и построенный объект без автора;

убрать норму, позволяющую проекту строить без архитектора вообще;

вернуть изъятые положения в законы об архитектурной деятельности и основах градостроительства;

предоставить право выдачи и лишения сертификатов архитекторов профессиональной саморегулирующейся организации, а не чиновникам.

Сейчас, по ее словам, продолжаются совместные консультации и работа с членами подкомитета по формулировкам и правильно выписанным текстам: "но я хочу зафиксировать, что все наши требования авторы законопроекта согласились удовлетворить".

Архитекторы уверены, что следовало бы не просто оправить законопроект №5655 на доработку, а организовать открытый и прозрачный процесс написания реформы с привлечением всех участников рынка.

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