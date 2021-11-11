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Міста і далі отримуватимуть сумнівну архітектуру: фахівці про містобудівну реформу

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Четвер 11 листопада 2021 13:45
Міста і далі отримуватимуть сумнівну архітектуру: фахівці про містобудівну реформу Фото: із законопроекту №5655 вилучили найбільш суперечливі пункти (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

В рамках реформи, місцева влада зможе управляти тільки двома параметрами: максимальною висотою і щільністю забудови ділянки.

Законопроект №5655 про реформу містобудування в нинішньому вигляді нівелює досягнення децентралізації і розбалансує систему в інтересах забудовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступи на інформацію з прес-конференції "Містобудівна реформа. Чи почула влада архітекторів?".

Діалог архітекторів і влади

"Ми переконані, що для формування гармонійних і стимулюючих розвиток законів необхідний діалог архітектурної громадськості з владою – Верховною Радою, Мінрегіоном", – повідомив президент Національної спілки архітекторів України Олександр Чижевський.

Анна Кірій, заступник голови архітектурної палати НСАУ зазначила, що існують дві системні проблеми, що призводять до хаотичної забудови міст:

  • неучасть людей і громад у прийнятті рішень про те, як виглядатимуть їхні міста;
  • розбалансованість системи на користь забудовників.

"Законопроект № 5655 посилює ці проблеми. Він стискає ще сильніше права громад, а забудовникам – знижує відповідальність", – вказала Кирій.

Спрощення містобудівних умов та цифровізація

Архітектор і урбаніст, екс-головний архітектор Львова і колишній заступник міністра розвитку громад і територій Юліан Чаплинський зазначив, що, працюючи над законопроектом про реформу містобудування, слід було не просто виділити стейкхолдерів, а й чітко визначити, хто саме представляє їхні інтереси.

"Цифовізація всіх процесів, які пропонує №5655 – безумовний плюс. Але сфера архітектури і процедура – це не одне і те ж. Законопроект №5655 це не про міста, не про громади, не про якість архітектури. І попередня система містобудівного контролю та нагляду передбачала, що місцева влада видає містобудівні умови та обмеження (ГУО), а не дозволи. Зараз цей процес ще посилюється "спрощенням ГУО", міста і громади і далі будуть отримувати сумнівну архітектуру з незрозумілими фасадами", – зазначив Чаплинський.

При цьому, за його словами, жителі вимагають якісного середовища насамперед від мера, але місцева влада, в рамках майбутньої реформи, зможе управляти тільки двома параметрами: максимальною висотою і щільністю забудови ділянки.

П'ять принципових вимог архітекторів

Ганна Кирій зазначила, що завдяки злагодженій і активній роботі архітектурної громадськості вдалося домогтися вилучення із законопроекту найбільш суперечливих моментів і врахувати п'ять принципових вимог фахівців:

  • припинити втручання в авторські права архітекторів;
  • заборонити вносити зміни в проект і побудований об'єкт без автора;
  • прибрати норму, що дозволяє проекту будувати без архітектора взагалі;
  • повернути вилучені положення до законів Про архітектурну діяльність та основ містобудування;
  • надати право видачі та позбавлення сертифікатів архітекторів професійної саморегулюючої організації, а не чиновникам.

Зараз, за її словами, тривають спільні консультації і робота з членами підкомітету за формулюваннями і правильно виписаними текстами: "але я хочу зафіксувати, що всі наші вимоги автори законопроекту погодилися задовольнити".

Архітектори впевнені, що варто було б не просто оправити законопроект №5655 на доопрацювання, а організувати відкритий і прозорий процес написання реформи із залученням всіх учасників ринку.

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