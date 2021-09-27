Google заключил самую дорогую сделку по покупке недвижимости с начала пандемии

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., покупает офисное здание на Манхэттене за 2,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на информацию The Wall Street Journal.

Покупка Google офисного здания в Нью-Йорке — это самая дорогая сделка в данном сегменте с начала пандемии covid-19 и одна из самых дорогих в истории США, свидетельствуют данные компании Real Capital Analytics.

Продавцами выступили две канадские фирмы — Oxford Properties Group и CPP Investments.

Офисное здание на Манхэттене сейчас находится на стадии строительства и, как ожидается, будет открыто в середине 2023 года.

Соглашение свидетельствует о повышении интереса крупных технологических компаний к офисным помещениям, несмотря на то, что они позволяют персоналу работать удаленно.

"Покупка Google здания площадью более 120 000 квадратных метров указывает на то, что опасения относительно смерти офисного формата недвижимости преувеличены", — добавляет издание.

В последние годы Google расширяет свои офисы в Нью-Йорке: в городе сейчас работает около 12 000 работников, это наибольшее количество сотрудников компании за пределами Калифорнии.

В то же время, покупка нового офиса укрепила статус Google как одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости на Манхэттене.

Раньше мы рассказывали, что первый в мире коворкинг был открыт в 2005 году в Сан-Франциско.