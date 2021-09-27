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Google уклав найдорожчу угоду з купівлі нерухомості з початку пандемії

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Понеділок 27 вересня 2021 16:46
Google уклав найдорожчу угоду з купівлі нерухомості з початку пандемії Фото: побоювання щодо смерті офісного формату нерухомості перебільшені (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

Google купив будинок площею понад 120 000 квадратних метрів

Компанія Google, що входить до холдингу Alphabet Inc., купує офісну будівлю на Мангеттені за 2,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на інформацію The Wall Street Journal.

Купівля Google офісної будівлі в Нью-Йорку — це найдорожча угода в даному сегменті з початку пандемії covid-19 та одна з найдорожчих в історії США, свідчать дані компанії Real Capital Analytics.

Продавцями виступили дві канадські фірми — Oxford Properties Group і CPP Investments.

Офісна будівля на Мангеттені зараз знаходиться на стадії будівництва і, як очікується, буде відкрита в середині 2023 року.

Угода свідчить про підвищення інтересу великих технологічних компаній до офісних приміщень, попри те, що вони дозволяють персоналу працювати віддалено.

"Купівля Google будівлі площею понад 120 000 квадратних метрів вказує на те, що побоювання щодо смерті офісного формату нерухомості перебільшені", — додає видання.

Останніми роками Google розширює свої офіси в Нью-Йорку: в місті зараз працює близько 12 000 працівників, це найбільша кількість працівників компанії за межами Каліфорнії.

Водночас купівля нового офісу зміцнила статус Google як одного з найбільших власників комерційної нерухомості на Мангеттені.

Раніше ми розповідали, що перший у світі коворкінг було відкрито 2005 року у Сан-Франциско.

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