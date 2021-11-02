ГИАГ заблокировала строительство скандального ЖК на территории НАУ
ГИАГ завершила внеплановую проверку объекта строительства, заказчиком которого является Национальный авиационный университет, по адресу просп. Космонавта Комарова, 1 в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу ГИАГ.
По результатам проверки установлено, что проектная документация разработана с нарушениями законодательства в сфере градостроительства, государственных строительных норм, стандартов и правил.
В частности, среди установленных нарушений следующие:
- намерения застройки не отвечают положениям градостроительной документации;
- отсутствует расчет квартир для преподавателей университета, для которых согласно градостроительным условиям и ограничениям и предусмотрено строительство жилых домов;
- в проекте не предусмотрено строительство спортивного комплекса, хотя само название объекта это предусматривает - "Строительство жилых домов с подземным паркингом и спортивного комплекса";
- несоблюдено нормативное количество машиномест для нужд жителей и т.д.
Главные инспекторы строительного надзора ГИАГ составили акт по результатам проверки, вынесли предписание об остановке подготовительных и строительных работ до устранения выявленных нарушений и составили протоколы по экспертной и проектной организациям.
Напомним, в последний день перед ликвидацией ГАСИ выдала разрешение на строительство жилого комплекса на проспекте Космонавта Комарова, 1, на территории НАУ. Проект предусматривает строительство 14 домов на 1659 квартир общей площадью 107,3 тысяч м2. Генеральным подрядчиком работ выступит ООО "Атмосфера инжиниринг систем", а заказчиком - сам университет. По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного, это строительство противоречит генплану Киева.