ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

ГИАГ заблокировала строительство скандального ЖК на территории НАУ

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 18:55
ГИАГ заблокировала строительство скандального ЖК на территории НАУ Фото: ГИАГ заблокировала скандальный проект на территории НАУ (facebook.com/DIAM.Ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

ГИАГ завершила внеплановую проверку объекта строительства, заказчиком которого является Национальный авиационный университет, по адресу просп. Космонавта Комарова, 1 в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу ГИАГ.

По результатам проверки установлено, что проектная документация разработана с нарушениями законодательства в сфере градостроительства, государственных строительных норм, стандартов и правил.

В частности, среди установленных нарушений следующие:

  • намерения застройки не отвечают положениям градостроительной документации;
  • отсутствует расчет квартир для преподавателей университета, для которых согласно градостроительным условиям и ограничениям и предусмотрено строительство жилых домов;
  • в проекте не предусмотрено строительство спортивного комплекса, хотя само название объекта это предусматривает - "Строительство жилых домов с подземным паркингом и спортивного комплекса";
  • несоблюдено нормативное количество машиномест для нужд жителей и т.д.

Главные инспекторы строительного надзора ГИАГ составили акт по результатам проверки, вынесли предписание об остановке подготовительных и строительных работ до устранения выявленных нарушений и составили протоколы по экспертной и проектной организациям.

Напомним, в последний день перед ликвидацией ГАСИ выдала разрешение на строительство жилого комплекса на проспекте Космонавта Комарова, 1, на территории НАУ. Проект предусматривает строительство 14 домов на 1659 квартир общей площадью 107,3 ​​тысяч м2. Генеральным подрядчиком работ выступит ООО "Атмосфера инжиниринг систем", а заказчиком - сам университет. По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного, это строительство противоречит генплану Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мнения
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Владимир Копоть
ТОП-7 реестров, которые помогут определить риски новостройки и надежность застройщика
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Денис Ванаш
Коттеджное строительство в пост-Covid: как изменились приоритеты
Денис Ванаш
CEO компании Lukas Development
Назар Бенч
Устойчивое развитие городов: как это работает и зачем нужно Киеву
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Все мнения