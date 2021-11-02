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ДІАМ заблокувала будівництво скандального ЖК на території НАУ

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Вівторок 02 листопада 2021 18:55
ДІАМ заблокувала будівництво скандального ЖК на території НАУ Фото: ДІАМ заблокувала скандальний проект на території НАУ (facebook.com/DIAM.Ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

ДІАМ завершила позапланову перевірку об’єкта будівництва, замовником якого є Національний авіаційний університет, за адресою просп. Космонавта Комарова, 1 у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на прес-службу ДІАМ.

За результатами перевірки встановлено, що проектна документація була розроблена з порушеннями законодавства у сфері містобудування, державних будівельних норм, стандартів та правил.

Зокрема, серед встановлених порушень такі:

  • наміри забудови не відповідають положенням містобудівної документації;
  • відсутній розрахунок квартир для викладачів університету, для яких, згідно з містобудівними умовами та обмеженнями і передбачено будівництво житлових будинків;
  • в проекті не передбачено будівництво спортивного комплексу, хоча сама назва об’єкта це передбачає - "Будівництво житлових будинків з підземним паркінгом та спортивного комплексу";
  • недотримана нормативна кількість машиномісць для потреб жителів та ін.

Головні інспектори будівельного нагляду ДІАМ склали акт за результатами перевірки, винесли припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт до усунення виявлених порушень, та склали протоколи щодо експертної та проектної організацій.

Нагадаємо, в останній день перед ліквідацією ДАБІ видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на проспекті Космонавта Комарова, 1, на території НАУ. Проєкт передбачає будівництво 14 будинків на 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі м². Генеральним підрядником робіт виступить ТОВ "Атмосфера інжиніринг сістем", а замовником - сам університет. За словами експерта з питань містобудування Георгія Могильного, це будівництво суперечить Генплану Києва.

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