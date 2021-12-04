Дома до пяти тысяч евро: новые возможности в европейской стране

Многие слышали о жилищной программе, по которой можно купить дом за один евро. Власти Италии внедрили ее, чтобы возродить заброшенные районы городов и деревни. Но есть еще один доступный вариант, интересный для иностранных покупателей — старые дома в хорошем состоянии по низкой цене.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на The local it.
Самыми успешными городами по продажи жилой недвижимости до сих пор были Троина и Муссомели на Сицилии, изолированная деревня Каррега-Лигуре в Пьемонте и город Латронико в Базиликате.
Местные власти в этих районах открыли офисы по продаже недвижимости и создали онлайн-платформы, рекламирующие заброшенные старые дома, выставленные на продажу всего за 4 тысячи евро. Большинство из них в отличном состоянии, а некоторые даже с мебелью.
В этих населенных пунктах также выставлены на продажу несколько ветхих домов за один евро, но представители властей говорят, что спрос на них был намного ниже.
"Интересно приветствовать посетителей, которые сначала хотят дом за евро, но затем, взглянув на другие более дорогие объекты покупают их, ведь они готовы к заселению", — рассказал заместитель мэра Латронико Винченцо Кастеллано.
Кастеллано считает, что дома за 1 евро работают как рекламная приманка. Но затем, по его словам, заинтересованные покупатели озадачены множеством требований и чрезмерной бюрократией. К ним относятся обязательный ремонт, который покупатель должен сделать в течение трех лет, а также уплата гарантийного депозита в размере от 2000 до 5000 евро помимо дополнительных расходов и хлопот, связанных с полной реконструкцией.
Возможные хлопоты с домом за 1 евро переубедили Энн Прочианос Коэн выбрать жилище за 20 000 евро в старом районе Латронико. Требовалось провести лишь незначительные работы, и дом стал пригодным для проживания.
Энн и ее муж переехали в дом еще до оформления сделки купли-продажи и провели в Латронико целый месяц.
"Если бы мы купили недвижимость за евро и полностью поменяли его, дом потерял бы свой шарм, характер и практичность. У нашего дома продуманный дизайн, мы хотели сохранить его, даже если это означало потратить недели, пытаясь выяснить, как работают оконные ставни", — отметила Энн.
Прочианос уверяет, что нельзя получить дом за один евро из-за непредсказуемых расходов на ремонт, и что даже нотариальные расходы в размере от 2000 до 4000 евро равны затратам на продажу недвижимости под ключ.
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Прочианос советует тем, кто желает купить дешевый дом под ключ, или дом за один евро — сначала глубоко погрузиться в жизнь местной деревни и тщательно выбрать место. По ее словам, выбор изолированной деревни может быть рискованным, поскольку в Италии часто бывает плохая инфраструктура.
Мухаммад Рамзан из Великобритании купил панорамные апартаменты в Муссомели, которые нуждались в минимальном ремонте, всего за 4500 евро, после того, как объехал весь город и осмотрел 22 объекта недвижимости стоимостью от 1 до 550 000 евро, включая сельскую виллу с бассейном.
"У вас есть больше вариантов, когда вы ищете дома стоимостью выше одного евро, и об этом важно помнить, — рассказывет Рамзан, — если вы сосредоточитесь только на одном разрушающемся участке, а затем с ним возникнет проблема, у вас закончатся альтернативы и вы застрянете".
Рамзан советует другим покупателям не торопиться с покупкой дома.
"Лучше дважды подумать, чем покупать дом за евро вслепую, только потому, что вы рассчитываете на отличную сделку".
Рамзана отказался от покупки дома за один евро из-за высокого риска, связанного с соблюдением сроков реконструкции или потери гарантии по депозиту, а также то, сколько он в конечном итоге потратит на его ремонт.
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