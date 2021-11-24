Дом по цене чашки кофе: участники жилищной программы поделились опытом

Фото: программа продажи домов за 1 евро увеличила количество посещений туристов с пары сотен до нескольких тысяч в год (Prian)

Италия — первая страна, начавшая муниципальную программу по продаже объектов недвижимости в историческом центре городов по цене 1 евро, с целью спасти разрушающееся кварталы.

Италия — первая страна, начавшая муниципальную программу по продаже объектов недвижимости в историческом центре городов по цене один евро, с целью спасти разрушающееся кварталы. Участники этой жилищной программы поделились впечатлениями о необычной покупке и показали, как изменились и используются дома после ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на The Washington Post.

Как работает программа

Жилищную программу, в рамках которой можно купить дом за 1 евро, впервые предложил более десяти лет назад политик и деятель искусств Витторио Згарби. Мэр муниципалитета Муссомели на юге Сицилии подхватил идею, чтобы спасти старый квартал города. С тех пор этот подход прижился в 34 муниципалитетах Италии. Фото: недвижимость за один евро в Италии (flickr.com)

За последние несколько лет об итальянском опыте развития муниципалитетов заговорили все. Статьи о распродажах домов за 1 евро становятся вирусными, а другие страны запускают аналогичные программы. Многие города получили тысячи электронных писем с запросами. Например, Муссомели обрабатывает более 10 заявок от потенциальных покупателей ежедневно!

Сколько нужно вложить в такой дом

Большая часть домов, выставленных на продажу, непригодна для жилья и требует капитального ремонта. В их числе средневековые объекты с проваленными крышами и полами. Иногда дома бывают настолько ветхими, что в них невозможно войти.

По словам заместителя мэра Муссомели Тотти Нигрелли, такие условия удивляют потенциальных покупателей, поэтому городское правление приглашает желающих купить недвижимость посмотреть на нее прежде, чем совершать покупку.

Хотя официальная стоимость объекта составляет 1 евро, ремонт здания обойдется от 5 тыс. до 100 тыс. евро, в зависимости от площади и состояния дома, а также стиля ремонта. По словам Нигрелли, большинство в конечном итоге тратят от 20 тыс. до 40 тыс. евро.

Договор подразумевает обязательный ремонт в течение 3-5 лет или же уплату залога в сумме около 5 тыс. евро. Так власти итальянских муниципалитетов борются со спекулянтами.

Впрочем, эти нюансы не испугали покупателей. Теперь они с радостью рассказывают о своем опыте другим.

Из покупателей в амбассадоры

Андраде приобрела первый дом за 1 евро в 2019 году. Предложение недвижимости по цене чашки эспрессо вызвало сначала удивление и недоверие. Женщина решила посетить Италию и увидеть все своими глазами.

Посмотрев на состояние зданий, Андраде поняла почему их стоимость такая низкая. Впрочем, это не остановило женщину и она приобрела дом, чтобы вернуться в Муссомели летом и начать ремонт. Позже Андраде купила еще 2 объекта и стала амбассадором программы, помогая друзьями, семье и знакомым в покупке дешевой недвижимости. Фото: недвижимость за 1 евро в Италии (flickr.com)

С приобретения первой недвижимости за 1 евро в жизни Андраде многое изменилось — если тогда это был шанс завладеть дешевым загородным домом в Италии, теперь у женщины большие планы по возрождению города, в котором она хочет жить. Андраде и ее сын обещают превратить свои дома в художественную галерею, оздоровительный центр и ресторан.

Ресторан с бесплатными обедами

Дэнни Маккуббин один из немногих иностранцев, которые купили дом за евро в Муссомели и переехали в Италию насовсем. В прошлом мужчина проработал со знаменитым шеф-поваром Джейми Оливером 17 лет. Теперь он и сам стал владельцем заведения, которое обеспечивает едой тех, кто в ней нуждается. В ремонт задания за 1 евро мужчина вложил более 30 тыс. долларов.

Из-за пандемии строительные работы пришлось приостановить. Маккуббин купил дом за 8 тыс. евро, чтобы жить в нем, и арендовал магазин на площади Муссомели.

Этим летом он все-таки открыл ресторан Good Kitchen и стал неофициальным амбассадором программы "Дом за 1 евро". Дэнни Маккуббин сотрудничает с местными супермаркетами и фермами, чтобы спасти неиспользованную еду. Ресторан проводит воскресные обеды для пожилых людей, устраивает еженедельный бесплатный обед для иностранцев и местных жителей, чтобы познакомить их с мировой кухней.

Локация для свадебных церемоний

Свадебные дизайнеры из Хьюстона Дэвид Рексроат и Шон Рэспберри стали участниками программы, купив дом за евро в Самбуче. Вместо того чтобы поселиться в нем, пара решила открыть роскошное место для выездных свадебных церемоний.

Власти города помогли найти фермерский дом 16 века площадью 1114 кв.м. По предварительным оценкам, на ремонт и организацию первой свадьбы они потратят около 500 тыс. долларов. Фото: недвижимость за 1 евро в Италии (flickr.com)

Пара надеется, что это будет способствовать развитию туризма и местного бизнеса в Самбуче. Мэр города помог им наладить партнерские отношения с местными ресторанами, пекарнями, отелями, туристическими компаниями и виноградниками.

Помимо предприятий, начатых иностранцами, программа продажи домов за 1 евро дала толчок развитию строительного, водопроводного и электротехнического бизнеса, а также увеличила количество посещений туристов с пары сотен до нескольких тысяч в год. Проект также стимулировал развитие инфраструктуры: в прежде разрушающихся районах стали появляться парковки, система освещения, теннисные корты и отремонтированные дороги и достопримечательности.

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