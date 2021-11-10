ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Цены на квартиры вторичного рынка не меняются уже второй месяц

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 16:12
Цены на квартиры вторичного рынка не меняются уже второй месяц Фото: предпосылок к экономически обоснованному росту цен сейчас нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Со второй половины сентября и октября количество потенциальных покупателей уже сократилось в среднем на 10-15%.

В ноябре на вторичном рынке квартир в городах-миллионниках Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе ожидается снижение спроса в пределах 17-20%.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

По данным АСНУ, со второй половины сентября и на протяжении октября количество потенциальных покупателей уже сократилось в среднем на 10-15%.

В то же время на наиболее востребованные квартиры площадью до 50 кв.м в удачных локациях и надлежащем состоянии спрос снизился менее ощутимо – всего лишь на 5-7%.

Президент АФНУ Юрий Пита рассказал, что ноябрьское сокращение сделок в крупнейших областных центрах Украины вряд ли приведет к существенному снижению цен. У 70% квартир, выставленных на продажу, цены будут оставаться стабильными. Увеличение стоимости в пределах 3-5% возможно в 20% квартир. А ситуативное снижение цен – до 3% – прогнозируется лишь у 10% объектов, которые по своим характеристикам не вызывают большой заинтересованности у покупателей.

По его словам, по завершению пандемических ограничений ожидается постепенное возвращение покупателей на вторичный рынок.

"В отличие от первичного рынка, где стабилизация спроса и предложения наступит в феврале 2022 года, на вторичном рынке жилья уже к концу текущего года следует ожидать почти полную реализацию отсроченных на время новых ограничений сделок. Однако предпосылок к экономически обоснованному росту цен сейчас нет. 90% выставленных на продажу объектов будет оставаться на уровне сентябрьских показателей", – подытожил эксперт.

Раньше мы рассказывали, как ограничения красной зоны влияют на цены и спрос на квартиры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Одесса Львов
Мнения
Александр Насиковский
Устойчивое развитие современного жилого комплекса: три основных критерия
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Владимир Копоть
ТОП-7 реестров, которые помогут определить риски новостройки и надежность застройщика
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Денис Ванаш
Коттеджное строительство в пост-Covid: как изменились приоритеты
Денис Ванаш
CEO компании Lukas Development
Все мнения