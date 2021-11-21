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Жилье из картона и транспортных контейнеров: победители европейской премии устойчивых проектов

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Воскресенье 21 ноября 2021 12:35
Жилье из картона и транспортных контейнеров: победители европейской премии устойчивых проектов Фото: главная цель - помочь молодому поколению развивать новые концепции и идеи стойкости, эстетики и инклюзивности (ArchDaily)
Автор: Риана Абдулаева

Премия предусматривает 20 различных категорий с призовым фондом 30 000 евро в каждой.

New European Bauhaus 2021 объявил победителей выставки устойчивых проектов. Событие состоялось в Брюссельском бизнес-центре Ateliers des Tanneurs. Ключевыми критериями, по которым оценивали номинантов, было их соответствие принципам устойчивого развития, инклюзивности и эстетики.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на ArchDaily.

New European Bauhaus — это междисциплинарная творческая инициатива, которая занимается развитием и поддержкой проектов в странах Евросоюза. Цель инициативы — построить будущее, отвечающее принципам устойчивого развития, инклюзивности и экологичности.

Устойчивость, эстетика и инклюзивность

По словам организаторов, конкурс проводят для фиксации текущих достижений и помощи молодому поколению продолжать развивать новые концепции и идеи, которые иллюстрируют три ценности: устойчивость, эстетику и инклюзивность. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что "эти проекты дают надежду для борьбы с изменением климата и соблюдения Европейского зеленого пакта".

За период подачи заявок на Европейскую премию Bauhaus Awards 2021 поступило более 2000 предложений от претендентов. 60 из них вошли в короткий список. Жюри в составе 80 официальных партнеров инициативы со всех уголков Европы, оценили заявки и определили 20 победителей Европейской премии Bauhaus 2021.

Премия предусматривает 20 различных категорий с призовым фондом 30 000 евро в каждой.

А также в отдельной номинации New European Bauhaus Rising Stars — 10 призов по 15 000 евро присуждаются в поддержку концепций и идей, разработанных молодыми талантами в возрасте до 30 лет.

Семь самых оригинальных проектов победителей

В список победителей New European Bauhaus 2021 попали:
1. ERDEN PURE Walls (Шлинс, Австрия)

Победитель в категории "Техника, материалы и процессы строительства и проектирования"Жилье из картона и транспортных контейнеров: победители европейской премии устойчивых проектов

Фото: ERDEN PURE Walls (ArchDaily)

Команда представила проект стены PURE. Это сборные строительные элементы, которые являются на 100% натуральными и полностью подлежат переработке, контролируют внутренний климат и идеально подходят для использования в современной архитектуре.

2. Победитель: воздушные сады (Севилья, Испания)

Категория "Здания, реконструированные по принципам циклической экономики"Жилье из картона и транспортных контейнеров: победители европейской премии устойчивых проектовФото: Воздушные сады (ArchDaily)

Участник представил инициативу городской ренатурализации с участием художников, ученых, архитекторов, дизайнеров и работников здания Трес-Барриос-Амате в Севилье. В основе проекта – исследования ресурсов и особенностей пространства для устойчивого процветания местности через интегральный процесс. Объект будет иметь форму вертикального сада, расположенного на фасаде зданий.

3. Победитель: Розана (Розенхайм, Германия)

Категория "решения для совместной эволюции застроенной среды и природы"Жилье из картона и транспортных контейнеров: победители европейской премии устойчивых проектовФото: Розана (ArchDaily)

Участники создали гостевой дом, который помогает снять психологическое и физическое напряжение и сосредоточиться на своей внутренней силе. RoSana является экологическим объектом, ориентированным на комфорт и заботу о здоровье людей.

4. Победитель: La Fábrika de toda la vida (Лос-Сантос-де-Маймона, Испания)

Категория "восстановленные городские и сельские пространства"Жилье из картона и транспортных контейнеров: победители европейской премии устойчивых проектов

Фото: La Fábrika de toda la vida (Archdaily)

Благодаря местному сообществу более 3000 человек, пространство старого цементного завода превратилось в многофункциональный общественный центр в Лос-Сантос-де-Маймон в Эстремадуре, который предлагает ряд услуг для сельской общины, таких как культурные мероприятия, музыка, строительные помещения и, самое главное, место для общесвенных собраний.

5. Победитель: крыша Ксифре: "плавучий" дикий сад (Барселона, Испания)

Категория "Сохраненное и трансформированное культурное наследие"Жилье из картона и транспортных контейнеров: победители европейской премии устойчивых проектов

Фото: "Плывучий" дикий сад (ArchDaily)

Xifré Rooftop – проект реконструкции двойного назначения, как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения экологии. Современный сад на крыше будет занимать 10 зданий начала 19-го века и создавать пространство, которое улучшает биоразнообразие города и возможности для социального взаимодействия между соседями.

6. Победитель: APROP Ciutat Vella (Барселона, Испания)

Категория "модульные, адаптированные и мобильные жилищные решения"Жилье из картона и транспортных контейнеров: победители европейской премии устойчивых проектов

Фото: APROP Ciutat Vella (ArchDaily)

Участник представил доступную, устойчивую и качественную программу производства домов, что обеспечивает выселенным семьям экстренное жилье в собственном микрорайоне. Легкая, модульная и реверсивная конструкция из повторно использованных транспортных контейнеров была специально разработана для достижения энергоэффективности и архитектурных стандартов. Первый APROP уже работает в Сиутат-Вэлла, Барселона.

7. Победитель: Materieunite (Терни, Италия)

Категория "Продукты и стиль жизни"Жилье из картона и транспортных контейнеров: победители европейской премии устойчивых проектов

Фото: Materieunite (ArchDaily)

Участник предлагает использовать переработанные материалы, цифровое производство и параметрический дизайн в создании проектов. Компания строит постоянные и временные помещения, используя переработанный картон и другие материалы, которые подлежат переработке или восстанавливаются из отходов цепи поставок.

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