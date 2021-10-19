Заміський ринок нерухомості "заснув" до весни: ціни досягли максимуму

Протягом третього кварталу 2021 року ціни на заміські приватні будинки поблизу Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова, залежно від локації, площі та технічного стану зросли в середньому на 3-5%. Схожа ситуація і з земельними ділянками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію фахівців з нерухомості України.

Найбільше подорожчання спостерігалося в сегменті будинків площею до 150 кв.м, розташованих на відстані до 20 км від міських смуг. Вартість решти об’єктів зросла в межах 2,5-3%.

"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання вартості. На даний момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", — зазначив президент АСНУ Юрій Піта.

Він підкреслив, що з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: поступове скорочення попиту на приватні будинки — з липня по вересень кількість потенційних покупців зменшилася на 10%: "Поступово пропозиція починає переважати наявний попит, що є вагомим фактором для ціноутворення".

До кінця 2021 року цінова ситуація в сегменті приватних будинків залишатиметься стабільною із несуттєвими ціновими коливаннями в межах 1,5% на садиби невеликої площі.

За прогнозами АФНУ, вартість приватних будинків є максимальною для наявного попиту. І подальше зростання цін не буде економічно обґрунтованим.

Що стосується земельних ділянок під приватну забудову, за останні 3 місяці в найбільших обласних центрах України ціни майже не змінилися — подорожчання склало в середньому 5%. Як і на початку року, понад 60% попиту, сконцентровано на ділянках площею 8-15 соток з підведеними комунікаціями у мальовничих локаціях на відстані до 20 км від міських смуг.

"З липня по вересень навкруги Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова затребувані земельні ділянки зросли в ціні щонайменше на 5%. Проте подальше зростання цін малоймовірне. Зараз ціни досягли свого максимуму", — підкреслив експерт.

За словами Юрія Піти, стабільним залишається попит на масштабні ділянки для будівництва котеджних містечок, проте вибір варіантів не дуже широкий.

Цінова стабільність на обох ринках — заміських будинків та земельних ділянок може протриматися щонайменше до квітня 2022 року — до початку нового активного сезону. Проте, тривала цінова рівновага можлива лише в разі збереження відносної економічної стабільності.

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