Вище хмар. Чому світ відмовляється від хмарочосів

Сто років тому хмарочоси перевернули уявлення про міську архітектуру — це був інноваційний підхід, який підкорив багато країн світу. Він дозволяв будувати велику кількість квадратних метрів на невеликих ділянках землі. Зараз ставлення до висотних будівель дещо змінилося. Деякі міста і зовсім планують від них відмовитися на користь горизонтальної забудови.

У чому недоліки життя серед хмарочосів і як змінитися архітектурна практика найближчому майбутньому — розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на ArchDaily.

Чому нам складно відмовитися від хмарочосів

Більше 4-х з восьми мільярдів населення земної кулі проживає в містах, і очікується, що в найближчі 20-25 років до них приєднаються ще 2,5 мільярда. Висотні будинки виявилися актуальними для густонаселених міст, в яких існує дефіцит вільних ділянок. У районах, де простір завантажений пішоходами і регулярним рухом транспорту, будівництво малоповерхових комерційних і житлових будівель недостатньо для фізичного і психічного комфорту жителів. Фото: Pinterest

Щоб максимально використати доступний простір, архітектори почали проектувати будівлі змішаного використання, інтегруючи комерційні приміщення та соціальну інфраструктуру в житлові будинки. Висотки з відкритими терасами активно використовуються в сучасних проектах, забезпечуючи мешканцям відокремлене від міської метушні місце.

У чому проблема хмарочосів

Попри вирішувані хмарочосами проблеми, багато сучасних архітекторів їх критикують. За даними NYC Audubon, від 90 тис до 230 тис нічних птахів щорічно гинуть в Нью-Йорку, врізаючись в скляні хмарочоси. Штучне нічне освітлення в містах погіршує видимість птахів і збивають їх зі шляху.

Крім того, New York Times оголосила, що жителі 432 Парк-авеню Нью-Йорка, одного з найдорожчих районів у світі, пред'являють позов розробникам проекту про відшкодування збитку в розмірі 125 мільйонів доларів, посилаючись на численні повені, несправні ліфти, нестерпний шум, викликаний руйнуванням будівель. Фото: Pinterest

Зміни щодо майбутнього хмарочосів почали формуватися у всьому світі. Компанія New London Architecture (NLA) опублікувала результати свого щорічного дослідження висотних будівель 2021 року, присвяченого стану висотної забудови Лондона. Один з ключових висновків звіту — у 2020 році почалося будівництво тільки 24 висоток в порівнянні з 44 роком раніше

У густонаселених містах, в яких не вистачає ділянок під забудову, поки єдиним виходом залишається будувати вгору. Проте вже зараз забудовники пропонують рішення, які допомогли б використовувати переваги веж, але бути більш екологічними й керуватися принципами сталого розвитку.

Креативний підхід заради екології

За останні роки в будівельній галузі відбувся перехід від сталі і бетону до високих дерев'яних конструкцій. Це змінило світ хмарочосів і висотних будівель. У 2017 році Уряд Канади представив програму екологічного будівництва з використанням деревини (GCWood) та екоматеріалів. Дотримуючись того ж принципу, в міжнародному будівельному кодексі схвалено 14 поправок з метою збільшити дозволену висоту масивних дерев'яних конструкцій до 80 метрів.

Відповідаючи на глобальні проблеми навколишнього середовища, Owings & Merrill запропонували архітектурну концепцію з використанням в конструкції "лісу в фасаді", який ізолює вуглець і створюють нове екологічне і стійке міське середовище.

CRA-Carlo Ratti Associati також нещодавно представила вежу Jian mu Tower в Шеньчжені. У будівлю висотою 218-метрів інтегрована вертикальна гідропонна "ферма" по всьому фасаду. Передбачається що вона зможе прогодувати до 40 тисяч осіб на рік. Фото: ArchDaily

Хоча 51-поверхова вежа займає останню вільну ділянку в центральному діловому районі Шеньчженя, можливість самозабезпечення дозволяє жителям вирощувати і споживати свіжі овочі та фрукти всередині вежі, виробляючи приблизно 270 тисяч кілограмів харчових продуктів на рік. Фото: ArchDaily

Поки ми не можемо відмовитися від хмарочосів, екологічні та економічні фактори підштовхують архітекторів до пошуку інноваційних способів найкращого використання висотної архітектури.

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