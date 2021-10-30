Вплив будівництва на економіку країни: галузь може давати 10% ВВП

Фото: в Україні потрібно вивести галузь хоча б на 10% ВВП (gettyimages)

Розвиток галузі напряму пов’язаний з питанням демографії в Україні.

Які головні зміни та виклики для будівельної галузі відбулися протягом року, можливості підтримки економіки, а також оцінку діяльності новоствореного регуляторного органу – ДІАМ, обговорили девелопери та представники держорганів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію в рамках професійної конференції Building&Constructions forum 3.0.

ДІАМ – головна подія року

Попередниця ДІАМ – ДАБІ була ліквідована рішенням Кабміну 15 вересня цього року. Причиною стали численні скарги та звинувачення у корупції. Тож, на новостворену ДІАМ учасники будівельного ринку покладають великі надії.

За словами президента компанії "Інтергал-буд" Володимира Зубика, останні 6 років діяльності ДАБІ можна порівняти із мороком. Безліч невиправданих вимог до девелоперів, заборон та інших обмежень, що переслідували корупційну мету, не давали змогу ринку та його учасникам працювати ефективно. Тому створення ДІАМ – головна подія цього року.

Вже за перший місяць роботи нової структури помітні зміни на краще. "Ми бачимо прогрес та готові рухатись далі, у бік ефективної та прозорої співпраці", – наголосив пан Зубик.

Перші результати роботи ДІАМу, якими поділився його голова Семен Кривонос: за місяць роботи опрацьовано 488 заяв, видано 270 сертифікатів, а прийняття об'єктів в експлуатацію скоротилося з трьох місяців до трьох днів, незалежно від того відмова це чи дозвіл.

Вплив будівництва на економіку

Володимир Зубик окреслив й інші питання, що потребують вирішення. Зокрема, ринок іпотечного кредитування, як додатковий важіль підсилення економіки та важливий чинник утримання громадян України від виїзду закордон. Наразі, як зазначив експерт, близько 40% звернень щодо кредиту на житло, отримують відмови.

"Для того, аби галузь рухалась вперед, є дві умови – економічна та політична воля на перетворення. Розвиток галузі напряму пов’язаний з питанням демографії в Україні. Адже будівельники створюють мотивацію для молоді – жити та працювати в Україні. І це дуже важливо для економіки", – уточнив він.

Сергій Пилипенко, генеральний директор ПБГ Kovalska відмітив, що за кордоном будівництво дає ВВП великі відсотки і дуже хочеться в Україні вивести галузь хоча б на 10% ВВП. "Впевнений, ми це зможемо!".

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