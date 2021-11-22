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Вулицю Яворницького у Дніпрі номінували на престижну премію сучасних європейських архітектурних об’єктів

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Понеділок 22 листопада 2021 14:51
Вулицю Яворницького у Дніпрі номінували на престижну премію сучасних європейських архітектурних об’єктів Фото: вулицю Яворницького у Дніпрі номінували на престижну премію (eumiesaward.com)
Автор: Наталія Гурковська

Проект реконструкції вулиці Яворницького у Дніпрі став номінантом премії Міса ван дер Рое.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на сайт премії.

Це премія найкращих сучасних архітектурних об’єктів у Європі. Церемонію нагородження проводять раз на два роки, тож у номінацію потрапили ті проекти, які реалізували протягом 2020 та 2021 років. Переможців оголосять навесні 2022-го.

Як відомо, наприкінці листопада 2020-го року у Дніпрі відкрили вулицю Яворницького після масштабної реконструкції - вона перетворилася на інклюзивний пішохідний простір. Тут улаштували сім терас з різними зонами відпочинку та дозвілля: є тераса зі стільцями і столами, зона з різними гойдалками, так звана зона солярію зі спеціальними шезлонгами. Також зроблене архітектурне освітлення, висаджено близько сотні двадцятирічних дубів та понад 6 тис. кущів.

До речі, міжнародна архітектурна спільнота не вперше відзначає проекти, реалізовані у Дніпрі. На початку 2020-го року проект освітлення бульвару мистецтв на вулиці Короленка став переможцем у щорічному конкурсі світлового дизайну "LIT Awards" - глобальній премії інноваційних проєктів у галузі світлового дизайну. Першість унікальній дніпровській вулиці присудили у категорії "Landscape Lighting" (пейзажне освітлення) - на рівні із, зокрема, Музеєм у Чанде, мостом Хебей Янча у Пекіні та площею Wessels в Осло.

Вулицю Яворницького у Дніпрі номінували на престижну премію сучасних європейських архітектурних об’єктів

Як повідомлялося, Дніпро до Нового року перетвориться на місто-казку.

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