Улицу Яворницкого в Днепре номинировали на престижную премию современных европейских архитектурных объектов

Проект реконструкции улицы Яворницкого в Днепре стал номинантом премии Миса ван дер Роэ.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на сайт премии.

Это премия лучших современных архитектурных объектов Европы. Церемонию награждения проводят раз в два года, так что в номинацию попали те проекты, которые реализовали в течение 2020 и 2021 годов. Победителей объявят весной 2022 года.

Как известно, в конце ноября 2020-го года в Днепре открыли улицу Яворницкого после масштабной реконструкции - она ​​превратилась в инклюзивное пешеходное пространство. Здесь устроили семь террас с разными зонами отдыха и досуга: есть терраса со стульями и столами, зона с разными качелями, так называемая зона солярия со специальными шезлонгами. Также сделано архитектурное освещение, высажено около сотни двадцатилетних дубов и более 6 тыс. кустов.

Кстати, международное архитектурное сообщество не в первый раз отмечает проекты, реализованные в Днепре. В начале 2020 года проект освещения бульвара искусств на улице Короленко стал победителем в ежегодном конкурсе светового дизайна "LIT Awards" - глобальной премии инновационных проектов в области светового дизайна. Первенство уникальной днепровской улицы присудили в категории "Landscape Lighting" (пейзажное освещение) - на уровне, в частности, с Музеем в Чанде, мостом Хэбэй Янча в Пекине и площадью Wessels в Осло.

Как сообщалось, Днепр к Новому году превратится в город-сказку.