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В Україні зросли обсяги будівельних робіт: названо найактивніші регіони

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Середа 17 листопада 2021 16:29
В Україні зросли обсяги будівельних робіт: названо найактивніші регіони Фото: в Україні зросли обсяги будівельних робіт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За підсумками січня-вересня 2021 року підприємства України виконали будівельних робіт на близько 150 млрд грн. Індекс будівельної продукції склав 103,2% у порівнянні з відповідним періодом 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на заяву заступника міністра розвитку громад та територій Наталії Козловської.

"Будівельна галузь продовжує демонструвати стабільні показники. За 9 місяців цього року - з січня до вересня - було виконано будівельних робіт на понад 149,1 млрд грн. Зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становило 103,2 %», – зазначила Наталія Козловська.

Відтак за підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд склав 57,3%, житлових будівель - 18%, нежитлових - 24,7%.

У розрізі регіонів, збільшили обсяги будівельних робіт у січні-вересні 2021 року у порівнянні з січнем-вереснем 2020 року підприємства 11 регіонів. Найбільше виконано робіт у Тернопільській (на 54,2%), Черкаській (на 32,8%), Одеській (на 24%) та Рівненській (на 23,3%) областях.

Нове будівництво склало 33,1% від загального обсягу виробленої продукції, капітальний і поточний ремонти - 41,3%, реконструкція та технічне переоснащення – 25,6 %.

Також за даними Держстату, загальна заборгованість із виплати заробітної плати у будівництві в Україні на 1 жовтня 2021 року становила 88,8 млн грн. Найвищий показник у Києві - понад 43,6 млн грн, а також Тернопільській та Дніпропетровській областях. Водночас у 12 регіонах така заборгованість відсутня.

Як повідомлялось, раніше власник "Нової Слобідки" презентував проект розвитку території мікрорайону.

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