ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Украине выросли объемы строительных работ: названы самые активные регионы

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 16:29
В Украине выросли объемы строительных работ: названы самые активные регионы Фото: в Украине выросли объемы строительных работ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По итогам января-сентября 2021 года предприятия Украины выполнили строительных работ на около 150 млрд грн. Индекс строительной продукции составил 103,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на заявление заместителя министра развития общин и территорий Натальи Козловской.

"Строительная отрасль продолжает демонстрировать стабильные показатели. За 9 месяцев этого года - с января по сентябрь - было выполнено строительных работ более чем на 149,1 млрд грн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,2%", - отметила Наталья Козловская .

Следовательно, по итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 57,3%, жилых зданий - 18%, нежилых - 24,7%.

В разрезе регионов увеличили объемы строительных работ в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года предприятия 11 регионов. Больше всего выполнено работ в Тернопольской (на 54,2%), Черкасской (на 32,8%), Одесской (на 24%) и Ровенской (на 23,3%) областях.

Новое строительство составило 33,1% от общего объема производимой продукции, капитальный и текущий ремонты - 41,3%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,6%.

Также, по данным Госстата, общая задолженность по выплате заработной платы в строительстве в Украине на 1 октября 2021 года составила 88,8 млн грн. Самый высокий показатель в Киеве - более 43,6 млн грн, а также Тернопольской и Днепропетровской областях. В то же время в 12 регионах такая задолженность отсутствует.

Как сообщалось, ранее владелец "Новой Слободки" представил проект развития территории микрорайона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Мнения
Александр Насиковский
Устойчивое развитие современного жилого комплекса: три основных критерия
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Владимир Копоть
ТОП-7 реестров, которые помогут определить риски новостройки и надежность застройщика
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Денис Ванаш
Коттеджное строительство в пост-Covid: как изменились приоритеты
Денис Ванаш
CEO компании Lukas Development
Все мнения