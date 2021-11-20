В Україні вже продано майже 120 тисяч гектар: перші результати ринку землі

Фото: землі вже продано на суму понад 2 млрд грн (facebook.com/DSNSMYKOL)

За період від 1 липня (старту ринку землі в Україні) до 19 листопада 2021 року в Україні продано майже 120 тис. га сільськогосподарських наділов загальною вартістю понад 2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагрополітики.

Перші результати роботи ринку землі

Профільне міністерство повідомляє, що станом на поточний момент, укладено 47 777 угод в рамках ринку землі.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5303 нотаріусів.

Всього заяв — 5954;

Погоджено — 5265;

В черзі на розгляд — 6;

Отримали відмову — 683.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі. Інфографіка: Мінагрополітики України

Всього за площею проданих земель лідирують області:

Харківська —16 270 га;

Кіровоградська — 14 058 га

Дніпропетровська — 10 114 га.

За кількістю угод трійка областей-лідерів виглядає наступним чином:

Харківська — 4360 угод;

Київська — 3685 угод;

Полтавська — 3639 угод.

За загальною вартістю проданої землі області розподілилися так:

Київська — 469,4 млн грн;

Харківська — 316 млн грн;

Полтавська — 163,3 млн грн.

Поки тільки "для своїх"

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня цього року.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю мають право тільки громадяни України. Діюче обмеження на одного покупця — 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу наділів особам без українського громадянства та іноземцям має вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.

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