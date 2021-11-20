ru ua
Сб, 20 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Україні вже продано майже 120 тисяч гектар: перші результати ринку землі

Новость на русском →
Субота 20 листопада 2021 20:12
В Україні вже продано майже 120 тисяч гектар: перші результати ринку землі Фото: землі вже продано на суму понад 2 млрд грн (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Леся Панченко

За період від 1 липня (старту ринку землі в Україні) до 19 листопада 2021 року в Україні продано майже 120 тис. га сільськогосподарських наділов загальною вартістю понад 2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагрополітики.

Перші результати роботи ринку землі

Профільне міністерство повідомляє, що станом на поточний момент, укладено 47 777 угод в рамках ринку землі.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5303 нотаріусів.

  • Всього заяв — 5954;
  • Погоджено — 5265;
  • В черзі на розгляд — 6;
  • Отримали відмову — 683.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.В Україні вже продано майже 120 тисяч гектар: перші результати ринку земліІнфографіка: Мінагрополітики України

Всього за площею проданих земель лідирують області:

  • Харківська —16 270 га;
  • Кіровоградська — 14 058 га
  • Дніпропетровська — 10 114 га.

За кількістю угод трійка областей-лідерів виглядає наступним чином:

  • Харківська — 4360 угод;
  • Київська — 3685 угод;
  • Полтавська — 3639 угод.

За загальною вартістю проданої землі області розподілилися так:

  • Київська — 469,4 млн грн;
  • Харківська — 316 млн грн;
  • Полтавська — 163,3 млн грн.

Поки тільки "для своїх"

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня цього року.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю мають право тільки громадяни України. Діюче обмеження на одного покупця — 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу наділів особам без українського громадянства та іноземцям має вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.

Раніше ми розповідали, що заміський ринок нерухомості "заснув" до весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Земельна реформа
Точки зору
Юлія Ковбаса
Інвестиція у новобудови: чи варто купувати житло в епоху карантинів
Юлія Ковбаса
лідерка якості контенту в OLX Нерухомість
Олександр Насіковський
Сталий розвиток сучасного житлового комплексу: три основні критерії
Олександр Насіковський
засновник та керуючий партнер групи компаній DIM
Богдан Ваколюк
Чи варто вкладатися в житлові комплекси у передмісті: інструкція для інвестора
Богдан Ваколюк
співзасновник Гостомель Residence
Володимир Копоть
ТОП-7 реєстрів, які допоможуть визначити ризики новобудови та надійність забудовника
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Всі точки зору