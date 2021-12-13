Що загрожує українським торговельним центрам: вплив пандемії та онлайн-торгівлі

Наразі про ринок рітейлу і торгової нерухомості зараз формується стійке уявлення про "старіння" традиційних форматів – ТРЦ, молів і офлайн-магазинів і тотальний перехід покупців, а слідом за ними й рітейлерів, в онлай-формат – сайти, маркетплейси, соціальні мережі і дарк-стори. Однак реальна ситуація на ринку це не підтверджує. Цифри та факти свідчать про те, що обидва формати доповнюють один одного і залишаться на ринку в постандемічній реальності.

Про це РБК-Україна Realty розповівши Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group і глава УСТЦ (Українська Рада торгових центрів).

Торгові центри живуть і розвиваються

Українська Рада торгових центрів (УСТЦ) провела опитування понад 200 компаній і понад 9000 магазинів щодо роботи в пандемію, зміни форматів і планів щодо подальшого розвитку. Результати показали, що формат ТРЦ і офлайн-магазинів затребуваний в Україні. А онлайн стане додатковою частиною офлайну. "Омніканальність – крок, який належить зробити рітейлерам, щоб залишатися на ринку".

Схожу ситуацію показують і зарубіжні дослідження. Наприклад, у США понад 35 тисяч молів (702 млн.кв. м торгових площ), в ЄС близько 10 тисяч ТРЦ (210 млн. кв. м), в Україні 314 ТРЦ (5,7 млн. кв. м). У кожному з позначених регіонів за 2020 рік закрилося близько 3-4% ТРЦ. Причому велика частина закриттів пов'язана з високою конкуренцією і низькою затребуваністю в своєму регіоні (в основному провінційні ТЦ). Джерело: УСТЦ

В Україні серед 10 закритих ТРЦ – немає жодного, розташованого в столиці або місті-мільйоннику і всі вони закрилися до початку жорстких карантинних обмежень. Причиною, за словами Максима Гаврюшина, стала саме незатребуваність на локальному ринку, а не Ковід, та не конкуренція з онлайн-продавцями.

При цьому в 2021 році в Україні відкрило 5 нових масштабних ТРЦ.

При цьому, українські ТРЦ набагато швидше, ніж, наприклад, європейські, зорієнтувалися і запропонували знижки на орендну плату для своїх орендарів на період карантинного "простою". Зараз, на думку Максима Гаврюшина, правила гри всім зрозумілі і обидві сторони навчилися домовлятися, щоб "утримуватися на плаву " в період обмежень. Джерело: УСТЦ

Рітейл пристосовується і утримує позиції

Фахівці стверджують, що системних проблем в ритейлі, пов'язаних з розвитком онлайн-торгівлі і впливом пандемії сьогодні немає. Кількість рітейлерів в США, що відкривають свої магазини в ТРЦ в 2021 році, зросла на 66%. На даний момент, на кожну компанію, що закриває магазин припадає 4,3 рітейлера – відкривають.

В Україні кількість магазинів в ТРЦ за період пандемії збільшилася на 1014, що склало приріст в 13%. При цьому, щоб залучати відвідувачів, ТРЦ змушені змінюватися-переформатувати концепцію, внутрішнє наповнення і склад орендарів.

Наприклад, напрямок "одяг та взуття", який складає більшу частину орендарів ТРЦ – більше за інших пішло в онлайн. При цьому хороші показники офлайн-присутності і продажів демонструють супермаркети, ресторани і спеціалізовані магазини (товари для дому, дизайн, сувеніри і т.д.). Відповідно, орендодавці торгових площ змінюють свій підхід до набору рітейлерів. Джерело: УСТЦ

Конкуренція-реальний виклик

За даними УСТЦ, за період пандемії частота і сума покупок в онлайн не сильно змінилися. Якщо до Ковіда середня сума, яку витрачав споживач в онлайн-магазині становила 2012 грн, то сьогодні цей показник – 2228 грн.

Покупки в соцмережах до пандемії становили 13%, зараз – 19%.

Кількість покупців, які вважають за краще вибирати і робити покупки в онлайн-каналах і офлайн-каналах за два пандемічних роки зменшилася всього на 2%. Настільки ж збільшилася кількість людей, які вибирають покупки онлайн, а купують в "фізичних" магазинах. Джерело: УСТЦ

За словами Максима Гаврюшина, найближчим часом торговим центрам в Україні не загрожує нічого, крім них самих. Тобто тільки конкуренція на ринку може привести до зниження показників і закриття об'єкта. Онлайн-торгівлю і пандемію такими факторами назвати не можна.

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