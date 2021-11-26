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Тенденції світового ринку нерухомості: де зростають ціни на квартири

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П'ятниця 26 листопада 2021 08:40
Тенденції світового ринку нерухомості: де зростають ціни на квартири Фото: Майамі очолює індекс в цьому кварталі вперше з моменту його запуску в 2007 році (Pinterest)
Автор: Ріана Абдулаєва

Найбільший стрибок зареєстрований в Майамі в Південній Флориді - вартість елітного житла зросла на 26%.

Ціни на елітну нерухомість у світі зросли на 9,5% у третьому кварталі 2021 року. Найбільший стрибок зареєстрований в Маямі в Південній Флориді — вартість елітного житла зросла на 26%.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Mansion Global.

За даними агентства нерухомості Knight Frank, у третьому кварталі ціни на елітне житло продовжують зростати. Цьому сприяє потреба в житловій площі та висока завантаженість міст. Серед міст з різким зростанням цін відзначаються Сеул, Шанхай і Москва.

Агентство прогнозує посилення грошово-кредитної політики й підвищення податків і заходів стабілізації.

У яких містах світу ціни зросли найбільше

Згідно зі звітом, в якому розглядалися найдорожчі 5% ринку нерухомості 46 міст світу. У 85% міст в третьому кварталі зросли середні ціни на елітне житло в порівнянні з 76% в попередні три місяці. Двозначне зростання зафіксовано в 35% міст.

Маямі очолює індекс у цьому кварталі вперше з моменту його запуску у 2007 році. Прагнення до більш просторого житла, прибережного життя і низьких податків у Флориді стало ключовим фактором для нового покоління в США, яке працює віддалено. Згідно з даними, в третьому кварталі в містах Південної Флориди середні ціни зросли на 26%.Тенденції світового ринку нерухомості: де зростають ціни на квартириФото: індекс зростання цін на нерухомість (The Knight Frank)

Серед інших найбільш ефективних ринків збуту — Сеул, де в третьому кварталі середні ціни зросли на 27%. За ними йдуть Шанхай і Москва, що показали зростання на 20,5%, а замикає п'ятірку лідерів Торонто — з ростом на 20%.

Де зафіксовано зниження цін

Торонто був одним з 15 міст, в яких ціни на нерухомість преміум-класу впали в другому і третьому кварталах на 1,5%.

У чотирьох китайських містах також спостерігався спад. У Шеньчжені ціни знизилися на 2% в порівнянні з попереднім кварталом, а в Шанхаї — на 1%, в той час, як в Пекіні й Гуанчжоу зафіксовано падіння на 0,1%.

У доповіді агентства також говориться, що в Лондоні середня ціна на елітну нерухомість виросла на 0,7% в порівнянні з тим же періодом 2020 року. Квартально ціни зросли на 0,2%.

У Джакарті відбулося найсильніше зниження середньої ціни на елітну нерухомість в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — на 4%. За ним пішов Дубай, де річний спад склав 4%, в порівнянні з попереднім кварталом він виріс на 0,3%, що сигналізує про можливе поліпшення ситуації в близькосхідному фінансовому центрі. У Нью-Йорку ціни також знизилися в порівнянні з минулим роком, але між другим і третім кварталами зросли на 1,7%.

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