ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тенденции мирового рынка недвижимости: где растут цены на квартиры

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 08:40
Тенденции мирового рынка недвижимости: где растут цены на квартиры Фото: Майами возглавляет индекс в этом квартале впервые с момента его запуска в 2007 году (Pinterest)
Автор: Риана Абдулаева

Самый большой скачок зарегистрирован в Майами в южной Флориде  —  стоимость элитного жилья выросла на 26%.

Цены на элитную недвижимость в мире выросли на 9,5% в третьем квартале 2021 года. Самый большой скачок зарегистрирован в Майами в южной Флориде — стоимость элитного жилья выросла на 26%.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Mansion Global.

По данным агентства недвижимости Knight Frank, в третьем квартале цены на элитное жилье продолжают расти. Этому способствует потребность в жилой площади и высокая загруженность городов. В числе городов с резким ростом цен отмечаются Сеул, Шанхай и Москва.

Агентство прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налогов и мер стабилизации.

В каких городах мира цены выросли больше всего

Согласно отчету, в котором рассматривались самые дорогие 5% рынка недвижимости 46 городов мира. В 85% городов в третьем квартале выросли средние цены на элитное жилье по сравнению с 76% в предыдущие три месяца. Двузначный рост зафиксирован в 35% городов.

Майами возглавляет индекс в этом квартале впервые с момента его запуска в 2007 году. Стремление к более просторному жилью, прибрежной жизни и низким налогам во Флориде стало ключевым фактором для нового поколения в США, которое работает удаленно. Согласно данным, в третьем квартале в городах Южной Флориды средние цены выросли на 26%.Тенденции мирового рынка недвижимости: где растут цены на квартирыФото: индекс роста цен на недвижимость (The Knight Frank)

Среди других наиболее эффективных рынков сбыта — Сеул, где в третьем квартале средние цены выросли на 27%. За ними следуют Шанхай и Москва, показавшие рост на 20,5%, а замыкает пятерку лидеров Торонто — с ростом на 20%.

Где зафиксировано снижение цен

Торонто был одним из 15 городов, в которых цены на недвижимость премиум-класса упали во втором и третьем кварталах на 1,5%.

В четырех китайских городах также наблюдался спад. В Шэньчжэне цены снизились на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, а в Шанхае — на 1%, в то время как в Пекине и Гуанчжоу зафиксировано падение на 0,1%.

В докладе агентства также говорится, что в Лондоне средняя цена на элитную недвижимость выросла на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Квартально цены выросли на 0,2%.

В Джакарте произошло самое сильное снижение средней цены на элитную недвижимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4%. За ним последовал Дубай, где годовой спад составил 4%, по сравнению с предыдущим кварталом он вырос на 0,3%, что сигнализирует о возможном улучшении ситуации в ближневосточном финансовом центре. В Нью-Йорке цены также снизились по сравнению с прошлым годом, но между вторым и третьим кварталами выросли на 1,7%.

Ранее мы рассказывали кто может позволить себе ипотечный кредит в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мнения
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Юлия Ковбаса
Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов
Юлия Ковбаса
лидерка качества контента в OLX
Александр Насиковский
Устойчивое развитие современного жилого комплекса: три основных критерия
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Все мнения