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Будівельний ринок України вийшов у фазу зростання: на передовій - будівництво житла

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Вівторок 16 листопада 2021 17:05
Будівельний ринок України вийшов у фазу зростання: на передовій - будівництво житла Фото: можна очікувати зростання українського ринку будівництва по результатам 2021 року на 5-6% (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

Подорожчання газу у жовтні на європейському ринку може вдарити по багатьом виробникам будівельної продукції.

За три квартали 2021 року український будівельний ринок виріс на 3,2%, а ринок будматеріалів – на майже 15% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Загальна тенденція ринку – фаза зростання будівельної індустрії України і прискорення тенденцій до зростання ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на дані аналітичного дослідження "Огляд розвитку будівельної галузі України" від Агентства ринку будматеріалів (PAU).

Ринок будівельних робіт

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-вересень 2021 склав 149 млрд грн. Це на 3,2% вище, ніж 2020-го. В першу чергу зростання відбулося шляхом житлового будівництва – плюс 18,4%. Інфраструктурне будівництво додало 1,3% за зазначений період, а комерційне будівництво – зменшилось на 2%.

До ТОП-3 компаній у сфері житлового та нежитлового будівництва, за версією PAU, увійшли:

  • ТОВ "Моноліт будсервіс";
  • ТОВ "БК "Інтергал-буд";
  • АТ "Трест Житлобуд-1".

ТОП-3 в сфері інфраструктурного будівництва:

  • ТОВ "Автомагістраль-Південь";
  • ТОВ "Онур констракшн інтернешнл";
  • ТОВ "РДС".

Аналітики звертають увагу, що будівельний ринок вийшов в зростання на 2 місяці раніше, в порівнянні з минулим роком, тому, при збереженні поточної динаміки, можна очікувати зростання українського ринку будівництва по результатам 2021 року на 5-6%.

Будівельний ринок України вийшов у фазу зростання: на передовій - будівництво житлаДинаміка зростання цін на будівельні матеріали за 9 місяців 2021 року склала 3-8% (pixabay.com)

Причини подорожчання

Драйверами росту, згідно дослідження, є нарощування темпів реалізації проектів "Великого будівництва", запуск державної програми з іпотечного кредитування, а також запуск реформованої дозвільної структури ДІАМ.

В той же час, стрімке подорожчання газу у жовтні на європейському ринку може вдарити по багатьом виробникам, у тому числі будівельної продукції. Багато підприємств поки ще не відчули на собі у повній мірі стрибок цін на блакитне паливо, тому що промисловість в Україні купує газ за довгостроковими контрактами. За оцінками Нацбанку частка енергії у виробництві будівельних матеріалів становить до 10%, з яких 60% припадають на природний газ.

Ринок будівельних матеріалів

У вересні 2021 року об`єм збуту будівельних матеріалів на ринку України склав 4,1 млн тон. Це на 2,5% більше, ніж у серпні 2021.

За січень-вересень 2021 обсяг реалізації показав приріст 14,9% до аналогічного періоду минулого року.

До ТОП-3 компаній у сфері постачання матеріалів для будівництва, за версією PAU, увійшли:

  • ТОВ "Епіцентр К";
  • ТОВ "Метінвест-СМЦ";
  • ТОВ "АВ Метал Груп".

Аналіз ринку будівельних матеріалів за основними сегментами показав позитивну динаміку у 80% сегментів (за цей же період 2020-го року частка зростаючих сегментів становила 60%).

Динаміка зростання цін на будматеріали за 9 місяців 2021 року склала 3-8%. На початку 2022-го, за прогнозами аналітиків, динаміка зростання може пришвидшитись. Основні фактори: жовтневе зростання цін на природний газ та підвищення тарифу на вантажні перевезення залізницею з 1 січня 2022 року.

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