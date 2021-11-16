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Строительный рынок Украины вышел в фазу роста: на передовой - строительство жилья

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 17:05
Строительный рынок Украины вышел в фазу роста: на передовой - строительство жилья Фото: можно ожидать роста украинского рынка строительства по результатам 2021 года на 5-6% (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

Подорожание газа в октябре на европейском рынке может ударить по многим производителям строительной продукции.

За три квартала 2021 года украинский строительный рынок вырос на 3,2%, а рынок стройматериалов – на почти 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Общая тенденция рынка – фаза роста строительной индустрии Украины и ускорения тенденций к росту рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на данные аналитического исследования "Обзор развития строительной отрасли Украины" от Агентства рынка стройматериалов (PAU).

Рынок строительных работ

Объем выполненных строительных работ за январь-сентябрь 2021 года составил 149 млрд грн. Это на 3,2% выше, чем 2020-го. В первую очередь рост произошел за счет строительства жилья – плюс 18,4%. Инфраструктурное строительство прибавило 1,3% за указанный период, а коммерческое строительство – уменьшилось на 2%.

К ТОП-3 компаний в сфере жилищного и нежилого строительства по версии PAU, вошли:

  • ООО "Монолит Стройсервис";
  • ООО "БК "Интергал-буд";
  • АО "Трест Жилстрой-1".

ТОП-3 в сфере инфраструктурного строительства:

  • ООО "Автомагистраль-Юг";
  • ООО "Онур констракшн интернешнл";
  • ООО "РДС".

Аналитики обращают внимание, что строительный рынок вышел в рост на 2 месяца раньше, по сравнению с прошлым годом, поэтому, при сохранении текущей динамики, можно ожидать роста украинского рынка строительства по результатам 2021 года на 5-6%.

Строительный рынок Украины вышел в фазу роста: на передовой - строительство жильяДинамика роста цен на стройматериалы за 9 месяцев 2021 года составила 3-8% (pixabay.com)

Причины подорожания

Драйверами роста, согласно исследованию, являются наращивание темпов реализации проектов "Большого строительства", запуск государственной программы по ипотечному кредитованию, а также запуск реформированной разрешительной структуры ГИАГ.

В то же время, стремительное подорожание газа в октябре на европейском рынке может ударить по многим производителям, в том числе строительной продукции. Многие предприятия пока еще не ощутили на себе в полной мере скачок цен на голубое топливо, потому что промышленность в Украине покупает газ по долгосрочным контрактам. По оценкам Нацбанка доля энергии в производстве строительных материалов составляет до 10%, из которых 60% приходятся на природный газ.

Рынок строительных материалов

В сентябре 2021 года объем сбыта строительных материалов на рынке Украины составил 4,1 млн тонн. Это на 2,5% больше, чем в августе 2021.

За январь-сентябрь 2021 года объем реализации показал прирост 14,9% к аналогичному периоду прошлого года.

К ТОП-3 компаний в сфере поставки материалов для строительства по версии PAU, вошли:

  • ООО "Эпицентр К";
  • ООО "Метинвест-СМЦ";
  • ООО "АВ Металл групп".

Анализ рынка строительных материалов по основным сегментам показал позитивную динамику в 80% сегментов (за этот же период 2020-го года доля растущих сегментов составляла 60%).

Динамика роста цен на стройматериалы за 9 месяцев 2021 года составила 3-8%. В начале 2022-го, по прогнозам аналитиков, динамика роста может ускориться. Основные факторы: октябрьский рост цен на природный газ и повышение тарифа на грузовые перевозки по железной дороге с 1 января 2022 года.

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