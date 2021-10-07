Попит та ціни сповільнили зростання: ситуація на ринку вторинного житла

Зменшення активності покупців призвело до стабілізації цін.

Пік активності на вторинному ринку міст-мільйоників поволі спадає. До кінця жовтня ця тенденція перекинеться на решту обласних центрів. Упродовж наступних 3-х місяців не варто очікувати суттєвих цінових змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Асоціації фахівців з нерухомості України.

З другої половини вересня попит на вторинному ринку житла у найбільших містах країни: Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові — знизився на 5-10%.

"Станом на початок жовтня тенденція до зменшення активності вже простежується не лише в найбільших містах, а й у всіх обласних центрах України", - зазначив президент АСНУ Юрій Піта.

Він звернув увагу, що зменшення активності покупців призвело до стабілізації цін. Так у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові середнє зростання вартості житла, порівняно з серпнем, не перевищило 1,5-2%. В решті міст ціни залишилися практично без змін.

За останні 2-3 тижні цінова ситуація на вторинному ринку житла досить стабільна. У вересні спостерігалися незначні коливання переважно на найбільш затребувані малогабаритні квартири площею до 50 кв.м в належному стані та у вдалих локаціях. За даними аналітиків АФНУ, ціни зросли всього в 10% виставлених на продаж квартир і лише в окремих районах найбільших міст.

До кінця року по всій країні спостерігатиметься стабілізація цін з незначними коливаннями, що суттєво не позначаться на загальних показниках. Експерт зауважив, що зниження попиту насамперед пов’язане з тим, що покупець уже не готовий до існуючих цін: "Покупець є, але шукає більш дешеві пропозиції. Таким чином, зростання цін, що спостерігалося в першій половині року вже "перестрибнуло" очікування та фінансові можливості покупців".

Юрій Піта підкреслив, що ціни на вторинному ринку майже досягли своїх максимальних позначок, що відповідають платоспроможному попиту. Тому в наявній економічній ситуації не варто очікувати суттєвого пожвавлення на ринку житла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, за скільки у жовтні реально придбати нерухомість різних класів на первинному ринку великих міст.