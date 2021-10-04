У вересні мешканці столиці орендували нерухомості на 255 тисяч доларів

Протягом вересня 2021 року на ринку Києва проведено на 8% менше угод з оренди нерухомості, ніж у серпні. Рівень витрат на оренду склав еквівалент 255 тис. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію столичного агентства нерухомості "Благовіст".

Категорія об'єктів вартістю до 500 дол. США на міс. склала 20%. Це 1- та 2-кімнатні квартири, переважно в Дарницькому, Деснянському та Святошинському районах столиці.

Найбюджетнішим варіантом, орендованим у вересні, стало офісне приміщення площею 15 кв. м на вул. Урлівській (Дарницький р-н) за 5700 грн./міс.

2-кімнатну квартиру площею 53 кв. м орендували в пер. Госпітальному (Печерський р-н) за ставкою 7560 грн./міс.

1-кімнатна квартира площею 30 кв. м на вул. Героїв Севастополя (Солом'янський р-н) орендована за 10800 грн./міс.

На вул. Прирічній (Оболонський р-н) орендували 1-кімнатну квартиру 35 кв. м за 13500 грн./міс.

У ціновому діапазоні 500-1000 дол. на міс. проведено 58% операцій. В цій категорії фаворитами були 2-3-кімнатні квартири в Голосіївському та Печерському районах.

За 14040 грн./міс. орендували 2-кімнатну квартиру площею 60 кв. м на вул. Верховинній (Святошинський р-н).

За 18900 грн. міс. — 2-кімнатну квартиру площею 73 кв. м на вул. Б.Хмельницького (Шевченківський р-н).

За 27000 грн./міс. на вул. Златоустівській (Шевченківський р-н) — 1-кімнатну квартиру площею 40 кв. м в новому будинку.

За цю ж суму орендували нежитлове приміщення площею 60 кв. м на вул. Боричів узвіз (Подільський р-н).

У ціновому діапазоні від 1000 до 2500 дол. на міс. частка операцій склала 16%. Тут фаворитом стали Печерський і Шевченківський райони столиці.

На вул. Коновальця (Печерський р-н) орендували 2-кімнатну квартиру площею 71 кв.м за 29700 грн. міс.

В с. Лісники (Києво-Святошинський р-н) — будинок площею 146 кв. м за 48600 грн./міс.

За 59400 грн./міс. орендували 2-кімнатну квартиру площею 70 кв. м в новому будинку на вул. Антоновича (Голосіївский р-н).

Нежитлове приміщення площею 109 кв. м на вул. Кирилівській (Подільський р-н) орендували за 67500 грн./міс.

У категорії елітних об'єктів від 2500 дол. на міс. частка угод склала 6%. Тут превалювали Печерський і Голосіївський райони.

На вул. Максимовича (Голосіївський р-н) орендували квартиру площею 260 кв. м за 70200 грн./міс.

За 86400 грн./міс. орендували офіс площею 570 кв. м на вул. Володимирській (Шевченківський р-н).

Найдорожчий об'єкт, орендований у вересні — магазин площею 375 кв. м на просп. Перемоги (Шевченківський р-н) за ставкою 162000 грн./міс.

"На ринку оренди спостерігається високий попит в сегменті комерційних приміщень. Попит на квартири у порівняння з серпнем трохи зменшився — багато угод було проведено минулого місяця. Орендні ставки залишаються стабільними", – зазначає, генеральний директор агентства Олена Біберова.

В попередніх матеріалах ми розповідали, у серпні медіанна ціна оренди квартир в Києві склала 11 дол./кв.м.