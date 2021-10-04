ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У вересні мешканці столиці орендували нерухомості на 255 тисяч доларів

Новость на русском →
Понеділок 04 жовтня 2021 16:17
У вересні мешканці столиці орендували нерухомості на 255 тисяч доларів Фото: Попит на оренду квартир у порівняння з серпнем зменшився на 8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Зафіксовано 248 угод.

Протягом вересня 2021 року на ринку Києва проведено на 8% менше угод з оренди нерухомості, ніж у серпні. Рівень витрат на оренду склав еквівалент 255 тис. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію столичного агентства нерухомості "Благовіст".

Категорія об'єктів вартістю до 500 дол. США на міс. склала 20%. Це 1- та 2-кімнатні квартири, переважно в Дарницькому, Деснянському та Святошинському районах столиці.

Найбюджетнішим варіантом, орендованим у вересні, стало офісне приміщення площею 15 кв. м на вул. Урлівській (Дарницький р-н) за 5700 грн./міс.

2-кімнатну квартиру площею 53 кв. м орендували в пер. Госпітальному (Печерський р-н) за ставкою 7560 грн./міс.

1-кімнатна квартира площею 30 кв. м на вул. Героїв Севастополя (Солом'янський р-н) орендована за 10800 грн./міс.

На вул. Прирічній (Оболонський р-н) орендували 1-кімнатну квартиру 35 кв. м за 13500 грн./міс.

У ціновому діапазоні 500-1000 дол. на міс. проведено 58% операцій. В цій категорії фаворитами були 2-3-кімнатні квартири в Голосіївському та Печерському районах.

За 14040 грн./міс. орендували 2-кімнатну квартиру площею 60 кв. м на вул. Верховинній (Святошинський р-н).

За 18900 грн. міс. — 2-кімнатну квартиру площею 73 кв. м на вул. Б.Хмельницького (Шевченківський р-н).

За 27000 грн./міс. на вул. Златоустівській (Шевченківський р-н) — 1-кімнатну квартиру площею 40 кв. м в новому будинку.

За цю ж суму орендували нежитлове приміщення площею 60 кв. м на вул. Боричів узвіз (Подільський р-н).

У ціновому діапазоні від 1000 до 2500 дол. на міс. частка операцій склала 16%. Тут фаворитом стали Печерський і Шевченківський райони столиці.

На вул. Коновальця (Печерський р-н) орендували 2-кімнатну квартиру площею 71 кв.м за 29700 грн. міс.

В с. Лісники (Києво-Святошинський р-н) — будинок площею 146 кв. м за 48600 грн./міс.

За 59400 грн./міс. орендували 2-кімнатну квартиру площею 70 кв. м в новому будинку на вул. Антоновича (Голосіївский р-н).

Нежитлове приміщення площею 109 кв. м на вул. Кирилівській (Подільський р-н) орендували за 67500 грн./міс.

У категорії елітних об'єктів від 2500 дол. на міс. частка угод склала 6%. Тут превалювали Печерський і Голосіївський райони.

На вул. Максимовича (Голосіївський р-н) орендували квартиру площею 260 кв. м за 70200 грн./міс.

За 86400 грн./міс. орендували офіс площею 570 кв. м на вул. Володимирській (Шевченківський р-н).

Найдорожчий об'єкт, орендований у вересні — магазин площею 375 кв. м на просп. Перемоги (Шевченківський р-н) за ставкою 162000 грн./міс.

"На ринку оренди спостерігається високий попит в сегменті комерційних приміщень. Попит на квартири у порівняння з серпнем трохи зменшився — багато угод було проведено минулого місяця. Орендні ставки залишаються стабільними", – зазначає, генеральний директор агентства Олена Біберова.

В попередніх матеріалах ми розповідали, у серпні медіанна ціна оренди квартир в Києві склала 11 дол./кв.м.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Житло Оренда нерухомості
Точки зору
Володимир Копоть
Як продати квартиру, якої ще немає: юридичні нюанси оформлення відступлення права вимоги
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Володимир Шалаєв
Вторинний ринок житла у регіонах: ми на порозі цінової стабільності
Володимир Шалаєв
керуючий партнер/генеральний директор групи компаній "Увекон"
Юрій Піта
Законодавче регулювання рієлторської діяльності: навіщо потрібне і кому вигідне
Юрій Піта
президент Асоціації фахівців з нерухомості України
Всі точки зору