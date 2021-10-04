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В сентябре жители столицы арендовали недвижимости на 255 тысяч долларов

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Понедельник 04 октября 2021 16:17
В сентябре жители столицы арендовали недвижимости на 255 тысяч долларов Фото: спрос на аренду квартир в сравнение с августом уменьшился на 8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Зафиксировано 248 сделок.

В течение сентября 2021 года на рынке Киева проведено на 8% меньше сделок по аренде недвижимости, чем в августе. Уровень расходов на аренду составил эквивалент 255 тыс. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию столичного агентства недвижимости "Благовест".

Категория объектов стоимостью до 500 долл. США на мес. составила 20%. Это 1- и 2-комнатные квартиры, преимущественно в Дарницком, Деснянском и Святошинском районах столицы.

Самым бюджетным вариантом, арендованным в сентябре, стало офисное помещение площадью 15 кв. м на ул. Урловской (Дарницкий р-н) за 5700 грн./мес.

2-комнатную квартиру площадью 53 кв. м арендовали в пер. Госпитальном (Печерский р-н) по ставке 7560 грн./мес.

1-комнатная квартира площадью 30 кв. м на ул. Героев Севастополя (Соломенский р-н) арендована за 10800 грн./мес.

На ул. Приречной (Оболонский р-н) арендовали 1-комнатную квартиру 35 кв. м за 13500 грн./мес.

В ценовом диапазоне 500-1000 долл. на Мисс. проведено 58% операций. В этой категории фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском и Печерском районах.

За 14040 грн./мес. арендовали 2-комнатную квартиру площадью 60 кв. м на ул. Верховинной (Святошинский р-н).

За 18900 грн.мес. — 2-комнатную квартиру площадью 73 кв. м на ул. Б. Хмельницкого (Шевченковский р-н).

За 27000 грн./мес. на ул. Златоустовской (Шевченковский р-н) — 1-комнатную квартиру площадью 40 кв. м в новом доме.

За эту же сумму арендовали нежилое помещение площадью 60 кв. м на ул. Боричев спуск (Подольский р-н).

В ценовом диапазоне от 1000 до 2500 долл. на Мисс. доля операций составила 16%. Здесь фаворитом стали Печерский и Шевченковский районы столицы.

На ул. Коновальца (Печерский р-н) арендовали 2-комнатную квартиру площадью 71 кв. м за 29700 грн.мес.

В с. Лесники (Киево-Святошинский р-н) — дом площадью 146 кв. м за 48600 грн./мес.

За 59400 грн./мес. арендовали 2-комнатную квартиру площадью 70 кв. м в новом доме на ул. Антоновича (Голосеевский р-н).

Нежилое помещение площадью 109 кв. м на вул. Кирилловской (Подольский р-н) арендовали за 67500 грн./мес.

В категории элитных объектов от 2500 долл. в мес. доля сделок составила 6%. Здесь превалировали Печерский и Голосеевский районы.

На ул. Максимовича (Голосеевский р-н) арендовали квартиру площадью 260 кв. м за 70200 грн./мес.

За 86400 грн./мес. арендовали офис площадью 570 кв. м на ул. Владимирской (Шевченковский р-н).

Самый дорогой объект, арендованный в сентябре — магазин площадью 375 кв. м на просп. Победы (Шевченковский р-н) по ставке 162000 грн./мес.

"На рынке аренды наблюдается высокий спрос в сегменте коммерческих помещений. Спрос на квартиры в сравнение с августом немного уменьшился —много сделок было проведено в прошлом месяце. Арендные ставки остаются стабильными", — отмечает, генеральный директор агентства Елена Биберова.

В предыдущих материалах мы рассказывали, в августе медианная цена аренды квартир в Киеве составила 11 долл./кв. м.

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