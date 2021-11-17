Де купують житло міленіали: найпопулярніші міста

Фото: перше місце в рейтингу популярних у міленіалів міст зайняло Сан-Хосе (PlanetofHotels)

Перше місце в рейтингу популярних міст у міленіалів зайняв Сан-Хосе.

Сан-Хосе і Бостон — одні з найдорожчих міст в США для придбання нерухомості, а також найпопулярніші серед міленіалів. Саме ця аудиторія складає більшу частину покупців у США завдяки високотехнологічній економіці та високооплачуваній роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Forbes.

Компанія LendingTree вивчила переваги найбільшої групи покупців житла в Америці. Ключові висновки звіту включають найпопулярніші міста, найменш популярні міста та місця, куди переїжджають наймолодші покупці з покоління міленіалів.

Фото: рейтинг найпопулярніших міст серед міленіалів (lendingtree)

Перше місце в рейтингу популярних у мілленіалів міст зайняв Сан-Хосе. Тут відзначається найвища сума початкового внеску — 158 040 доларів. А також найвища середня запитувана сума кредиту в розмірі 704 318 доларів США. Поточна вартість будинку в Сан-Хосе становить 1 275 627 доларів.

На другому місці Бостон — відомий технологічний центр у Сполучених штатах. Нині будинок в цьому місті коштує понад 1 мільйона доларів.

Фото: Бостон (Pinterest)

Третє місце за популярністю займає Денвер. Середня вартість будинку — 474 618 доларів. В цьому місті найбільш доступний ринок нерухомості для міленіалів. Статистика позичальників LendingTree це підтверджує. Середня сума кредиту у покупців житла в Денвері — 354 433 долари.

Фото: Денвер (Pinterest)

Найменш популярними містами у мілленіалів виявилися Лас-Вегас, Тампа та Фенікс. Попри те, що ціни на будинки там набагато нижчі, ніж в зазначених вище містах.

Середня вартість будинку в Лас-Вегасі — 224 259 доларів.

Ціни в Тампі трохи вище — 250 431 долар.

У Феніксі найвища вартість житла з трьох міст — 321 359 доларів.

Міленіали складають найбільший сегмент покупців житла, і спостереження за тенденціями серед цієї аудиторії — гарний спосіб дослідити поточний ринок нерухомості країни.

Головний економіст і віцепрезидент LendingTree Тендаї Капфідзе повідомляє, що названі міста привабливі також і для літніх людей з високооплачуваною роботою у сфері високих технологій.

Раніше ми розповідали, в яких країнах найдоступніше житло в світі.