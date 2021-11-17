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Где покупают жилье миллениалы: самые популярные города

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 20:35
Где покупают жилье миллениалы: самые популярные города Фото: первое место в рейтинге популярных у миллениалов городов занял Сан-Хосе (PlanetofHotels)
Автор: Риана Абдулаева

Первое место в рейтинге популярных городов у миллениалов занял Сан-Хосе.

Сан-Хосе и Бостон — одни из самых дорогих городов в США для покупки недвижимости, а также самые популярные среди миллениалов. Именно эта аудитория составляет большую часть покупателей в США благодаря высокотехнологичной экономике и высокооплачиваемой работе.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Forbes.

Компания LendingTree изучила предпочтения самой большой группы покупателей жилья в Америке. Ключевые выводы отчета включают самые популярные города, наименее популярные города и места, куда переезжают самые молодые покупатели из поколения миллениалов.

Где покупают жилье миллениалы: самые популярные города

Фото: рейтинг самых популярных городов среди миллениалов (lendingtree)

Первое место в рейтинге популярных у миллениалов городов занял Сан-Хосе. Здесь отмечается самая высокая сумма первоначального взноса — 158 040 долларов. А также самая высокая средняя запрашиваемая сумма кредита в размере 704 318 долларов США. Текущая стоимость дома в Сан-Хосе составляет 1 275 627 долларов.

На втором месте Бостон — известный технологический центр для миллениалов. В настоящее время дом в этом городе стоит более 1 миллиона долларов.

Где покупают жилье миллениалы: самые популярные городаФото: Бостон (Pinterest)

Третье место по популярности занимает Денвер. Средняя стоимость дома — 474 618 долларов. В этом городе наиболее доступный рынок недвижимости для миллениалов. Статистика заемщиков LendingTree подтверждает это. Средняя сумма кредита у покупателей жилья в Денвере — 354 433 доллара.

Где покупают жилье миллениалы: самые популярные городаФото: Денвер (Pinterest)

Наименее привлекательными городами для миллениалов оказались Лас-Вегас, Тампа и Феникс. Несмотря на то, что цены на дома там гораздо ниже, чем в самых популярных городах.

  • Средняя стоимость дома в Лас-Вегасе — 224 259 долларов.
  • Цены в Тампе немного выше — 250 431 доллар.
  • В Фениксе самая высокая стоимость жилья из трех городов — 321 359 долларов.

Миллениалы составляют крупнейшую аудиторию покупателей жилья, и наблюдения за тенденциями среди этой аудитории — хороший способ взглянуть на текущий рынок недвижимости страны.

Главный экономист и вице-президент LendingTree Тендаи Капфидзе сообщает, что перечисленные города привлекательны также и для пожилых людей с высокооплачиваемой работой в сфере высоких технологий.

Ранее мы рассказывали, в каких странах самое доступное жилье в мире.

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