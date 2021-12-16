Де найбільша і найменша ціна на оренду: рейтинг європейських столиць

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в центральних районах європейських столиць — 925 доларів. Однак ціни між різними країнами Європейського регіону можуть відрізнятися в рази, в залежності від географічного положення, платоспроможного попиту і рівня життя громадян.

РБК-Україна Realty розглядає за скільки можна орендувати однокімнатну квартиру (квартиру з однією спальнею) в місяць у столицях Європи.

Найдорожчі й найдешеві європейські столиці

Найдорожче орендувати квартиру в Лондоні, Дубліні та Амстердамі, а Київ займає 23 місце в рейтингу з 37 міст.

Власники квартир виставляють ціни на оренду житла в залежності від попиту. Але в кожному місті на вартість впливають різні фактори, наприклад, економічний і соціальний добробут, популярність міста серед туристів і бізнесу, сезонність. Зараз додався фактор пандемії COVID-19. Як в Україні, так і в Європі триває тенденція зростання популярності заміських будинків, від цього ціна на оренду квартир в центрі зростає повільно або йде в мінус.



Найдорожчою європейською столицею за даними на жовтень 2021 року виявився Лондон — середня ціна оренди однокімнатної квартири 2310 доларів. На другому місці Дублін — 1952 долари, на третьому — Люксембург — 1819 доларів.

Фото: ціна оренди однокімнатної квартири в місяць (mapporn.d3)

Рейтинг столиць з найдешевшим житлом для оренди очолює Стамбул — 231 долар, потім Скоп'є — 285 доларів, а третє з кінця Сараєво — 296 доларів.

Київ потрапляє в середній ціновий сегмент — орендні ставки в центрі стартують від 500 доларів, середня вартість — 620 доларів за оренду однокімнатної квартири.

Варіанти з оптимальним співвідношенням ціна/якість

Якщо Лондон і Дублін здаються занадто дорогими, в Східній Європі є маса варіантів, квартири в яких коштують значно дешевше і представляють комфортні умови для проживання. Наприклад, оренда квартири в Празі в середньому обійдеться в 809 доларів, а в Таллінні — 651 долар.

Найбільш комфортним містом для проживання вважається Відень, що десятий рік поспіль очолює рейтинг найсприятливіших для життя міст світу, за даними консалтингового агентства Mercer. Оренда квартири у Відні вище, ніж в інших столицях сусідніх європейських країн — 1044 доларів на місяць.

Раніше ми розповідали про ситуацію на ринку нерухомості Києва та передмістя під кінець року.