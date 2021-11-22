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Ринок оренди квартир у Києві увійшов у стагнацію: скільки вона триватиме

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Понеділок 22 листопада 2021 17:15
Ринок оренди квартир у Києві увійшов у стагнацію: скільки вона триватиме Фото: У жовтні сформувався незначний профіцит двокімнатних та дефіцит трикімнатних квартир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Запровадження карантинних обмежень може спровокувати зниження цін.

Ціна оренди житлової нерухомості Києва, у жовтні 2021 р. зросла майже на 3%, в порівнянні з попереднім місяцем, та майже на 5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику порталу Address.ua.

Ціни на оренду у жовтні

У жовтні медіанна ціна оренди квартир в Києві склала –11 дол/кв.м.

Ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 12 дол. Медіанна вартість двокімнатних –11 дол/кв.м, трикімнатних квартир – 10 дол/кв.м.

Найдорожчим районом Києва для оренди залишається Печерський. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 1134 дол. за об'єкт, або 16 дол. за кв.м.

На другому місці Шевченківський район. Орендодавці в цьому районі просять майже 900 дол. за квартиру ($13/кв.м.). На третьому місці Голосіївський район –636 дол за об'єкт ($ 12/кв.м). Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 354 дол. за квартиру, або 7 дол./кв.м.Ринок оренди квартир у Києві увійшов у стагнацію: скільки вона триватимеДжерело: address.ua

Які квартири в яких районах вигідно здавати

Найбільш дорогим районом для оренди найліквідніших однокімнатних квартир є Печерський район, де медіанна вартість оренди 1-кімнатної квартири становить 769 дол.

У Шевченківському та Голосіївському районах можна зняти однокімнатну квартиру в діапазоні від 520 до 540 дол.

Найдешевшим для оренди районом є Деснянський. Цінник на 1-кімнатну квартиру в цьому районі становить 314 доларів на місяць.

45% від загальної кількості пропозиції, представленої в базі даних порталу, зосереджено в категорії однокімнатних квартир. Пропозиція по двокімнатних квартирах – 37%, трикімнатних – 15%. 3% оголошень – багатокімнатні квартири, вільні для заселення.

При цьому 45% запитів від охочих зняти квартиру в оренду доводиться на однокімнатні квартири. 34% потенційних орендарів шукають для оренди двокімнатні квартири, а 18% – трикімнатні. Найскладніше здавати в оренду багатокімнатні квартири, лише 3% орендарів підшукують житло з чотирма і більше кімнатами.

З листопада по січень – період затишшя

"Ринок оренди у жовтні увійшов у стагнацію, яка триватиме щонайменше до лютого-березня 2022 року. Рівень медіанних цін практично не змінився – з вересня вартість оренди квадратного метра у Києві зросла на 0,30 дол.

Збалансованість попиту та пропозиції є однією з особливостей ринку оренди Києва. У жовтні сформувався незначний профіцит двокімнатних та дефіцит трикімнатних квартир. 45% попиту та пропозиції – однокімнатні квартири.

З погляду розподілення по районах – зростання ціни оренди показали Подільський, Шевченківський, Дніпровський та Дарницький райони. Знизились ціни на оренду у Святошинському районі. У найпопулярніших для оренди Печерському та Голосіївському районах рівень цін залишається стабільним.

В умовах, що склалися, очікується зниження активності ринку оренди в період з листопада 2021 до січня 2022 року. Слід зазначити, що запровадження карантинних обмежень може спровокувати зниження цін, які інакше залишалися б стабільними", – повідомив, директор City Development Solutions, Роман Герасимчук.

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