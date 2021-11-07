ru ua
Нд, 07 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Реалії ринку оренди квартир: чого уникають українські орендодавці

Новость на русском →
Неділя 07 листопада 2021 09:38
Реалії ринку оренди квартир: чого уникають українські орендодавці Фото: українці вважають за краще мати справу з постійними орендарями (freepick.com)
Автор: Леся Панченко

Лідер серед страхів орендодавців - прибирання житла після виїзду старих і перед приїздом нових орендарів.

В Україні дохід від здачі нерухомості в оренду у великих містах цілком можна порівняти зі стандартним щомісячним доходом однієї людини. 29% орендодавців зазначають, що дохід від оренди житла для них є основним. Для 71% це доповнення до основної роботи. Але у кожного орендодавця є свої складнощі, страхи та проблеми з орендарями, які потребують вирішення.

Чого бояться наші орендодавці, як на них позначилася пандемія і як почувається ринок оренди житла в Україні, повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на дослідження платформи OLX Нерухомість.

Українці вважають за краще мати справу з постійними орендарями: 88% об'єктів, що здаються — довгострокова оренда, 12% — подобова оренда.

Чого бояться орендодавці

Лідер серед страхів орендодавців –– прибирання житла після виїзду старих і перед приїздом нових орендарів. Цього бояться 52% орендодавців.

На другому місці – спілкування з клієнтами та сусідами. Складнощі у комунікації виникають у 35% респондентів. Серед молоді це питання стоїть більш гостро. 40% із них зізналися, що комунікація буває складною не лише з клієнтами, а й із сусідами та ріелторами.

На третьому місці – труднощі із нагадуванням про оплату – відзначили 38%. А також із вирішенням комунальних питань – 34%. Найчастіше про ці складнощі заявляють представники старшого покоління (60+ років).Реалії ринку оренди квартир: чого уникають українські орендодавці

Складнощі з нагадуванням про оплату турбують 38% орендодавців (фото: freepick.com)

Серед інших складнощів, з якими стикається кожен орендодавець, погодження знижки — 29% та перевірка об'єкта — 24%.

9% українців у віці 65 років, які здають житло в оренду, зазначають, що для них кожен орендар — проблемний.

Щоб позбавити себе частини складнощів, 32% респондентів на постійній основі користуються послугами рієлтора. З молоді (18-25 років) допомогою рієлторів користуються 60% орендодавців.

Який дохід від оренди

29% респондентів зазначають, що дохід, який вони отримують від оренди житла, є основним. 71% — це фінансова підтримка до основної роботи.

49% жінок стверджують, що вони зазнали вагомих фінансових втрат на ринку оренди під час пандемії. Чоловіки відзначають протилежне — 11% стверджують, що їхнє фінансове становище покращилося, а попит на їхні об'єкти збільшився. 43%—що для них ситуація не змінилася.

Ситуація на ринку оренди нерухомості

Ціни на оренду житла зростають. Лише за півроку довгострокова оренда у Києві подорожчала на 4%.Реалії ринку оренди квартир: чого уникають українські орендодавціДжерело: OLX Нерухомість

Кількість пропозицій залежить від регіону, пори року та від нових будинків, що з'являються на ринку. Так, у літній період на платформі OLX було представлено понад 7 тис. однокімнаток в Одесі, а вже у вересні цей показник збільшився на 3,5 тис. (50%). Із закінченням курортного сезону попит на оренду впав та конкуренція між орендодавцями посилилася.

В інших містах-мільйонниках помітний спад активності орендодавців. Наприклад, у Дніпрі та Львові кількість пропозицій оренди двокімнатної квартири зменшилась на 560 та 440 оголошень відповідно.

Раніше ми розповідали, що близько 70% орендарів розглядають виключно нові будинки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло Оренда нерухомості
Точки зору
Богдан Ваколюк
Чи варто вкладатися в житлові комплекси у передмісті: інструкція для інвестора
Богдан Ваколюк
співзасновник Гостомель Residence
Володимир Копоть
ТОП-7 реєстрів, які допоможуть визначити ризики новобудови та надійність забудовника
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Денис Ванаш
Котеджне будівництво в пост-Covid: як змінилися пріоритети
Денис Ванаш
CEO компанії Lukas Development
Назар Бенч
Сталий розвиток міст: як це працює і навіщо потрібно Києву
Назар Бенч
власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп"
Всі точки зору