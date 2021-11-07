Реалії ринку оренди квартир: чого уникають українські орендодавці

Фото: українці вважають за краще мати справу з постійними орендарями (freepick.com)

Лідер серед страхів орендодавців - прибирання житла після виїзду старих і перед приїздом нових орендарів.

В Україні дохід від здачі нерухомості в оренду у великих містах цілком можна порівняти зі стандартним щомісячним доходом однієї людини. 29% орендодавців зазначають, що дохід від оренди житла для них є основним. Для 71% це доповнення до основної роботи. Але у кожного орендодавця є свої складнощі, страхи та проблеми з орендарями, які потребують вирішення.

Чого бояться наші орендодавці, як на них позначилася пандемія і як почувається ринок оренди житла в Україні, повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на дослідження платформи OLX Нерухомість.

Українці вважають за краще мати справу з постійними орендарями: 88% об'єктів, що здаються — довгострокова оренда, 12% — подобова оренда.

Чого бояться орендодавці

Лідер серед страхів орендодавців –– прибирання житла після виїзду старих і перед приїздом нових орендарів. Цього бояться 52% орендодавців.

На другому місці – спілкування з клієнтами та сусідами. Складнощі у комунікації виникають у 35% респондентів. Серед молоді це питання стоїть більш гостро. 40% із них зізналися, що комунікація буває складною не лише з клієнтами, а й із сусідами та ріелторами.

На третьому місці – труднощі із нагадуванням про оплату – відзначили 38%. А також із вирішенням комунальних питань – 34%. Найчастіше про ці складнощі заявляють представники старшого покоління (60+ років).

Складнощі з нагадуванням про оплату турбують 38% орендодавців (фото: freepick.com)

Серед інших складнощів, з якими стикається кожен орендодавець, погодження знижки — 29% та перевірка об'єкта — 24%.

9% українців у віці 65 років, які здають житло в оренду, зазначають, що для них кожен орендар — проблемний.

Щоб позбавити себе частини складнощів, 32% респондентів на постійній основі користуються послугами рієлтора. З молоді (18-25 років) допомогою рієлторів користуються 60% орендодавців.

Який дохід від оренди

29% респондентів зазначають, що дохід, який вони отримують від оренди житла, є основним. 71% — це фінансова підтримка до основної роботи.

49% жінок стверджують, що вони зазнали вагомих фінансових втрат на ринку оренди під час пандемії. Чоловіки відзначають протилежне — 11% стверджують, що їхнє фінансове становище покращилося, а попит на їхні об'єкти збільшився. 43%—що для них ситуація не змінилася.

Ситуація на ринку оренди нерухомості

Ціни на оренду житла зростають. Лише за півроку довгострокова оренда у Києві подорожчала на 4%. Джерело: OLX Нерухомість

Кількість пропозицій залежить від регіону, пори року та від нових будинків, що з'являються на ринку. Так, у літній період на платформі OLX було представлено понад 7 тис. однокімнаток в Одесі, а вже у вересні цей показник збільшився на 3,5 тис. (50%). Із закінченням курортного сезону попит на оренду впав та конкуренція між орендодавцями посилилася.

В інших містах-мільйонниках помітний спад активності орендодавців. Наприклад, у Дніпрі та Львові кількість пропозицій оренди двокімнатної квартири зменшилась на 560 та 440 оголошень відповідно.

Раніше ми розповідали, що близько 70% орендарів розглядають виключно нові будинки.