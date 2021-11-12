В Раді планують посилити відповідальність за незаконне будівництво: що відомо

Верховна рада розгляне законопроекти, мета яких - реформувати систему містобудування й підвищити відповідальність несумлінних забудовників.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на заяву голови Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування Олени Шуляк.

Законопроект №5655, який готують до другого читання у грудні, серед іншого передбачає високі штрафи за порушення у будівельній сфері. Суми штрафів для забудовників можуть сягнути 950 прожиткових мінімумів і більше.

"Хочемо організувати систему штрафів, яка б справді мотивувала будувати чесно. Звісно, в рамках Єдиної електронної системи в будівництві, робота якої запроваджується з реформою на постійній основі, обманути закон не вдасться. Але ми все одно хочемо перестрахуватися штрафами", - розповіла Шуляк.

Розмір штрафів залежатиме від масштабів будівництва. Найменші штрафи передбачені для будинків та невеликих об’єктів, які зводять фізичні особи. Найбільші - для будівництва класу СС2 та СС3, тобто торгових і бізнес-центрів, житлових кварталів та багатоквартирних будинків. Наприклад, для незаконного будівництва об’єкту класу СС3 на пам’ятці архітектури пропонують ввести штраф у розмірі близько 12 млн грн.

Також для незаконних забудовників можуть ввести і кримінальну відповідальність. Законопроект №5877 пропонує внести у Кримінальний кодекс норми за самовільне зайняття земельної ділянки та самочинне будівництво. Зокрема, у випадку незаконного будівництва, яке створило небезпеку чи призвело до тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі чи масового захворювання населення, передбачено позбавлення волі на термін 3-5 років.

Автори законопроектів зазначають, що реформа містобудування дозволить очистити галузь від корупції та зробить її ефективною. Серед інших пропозицій – реєстрація права замовника на виконання підготовчих і будівельних робіт лише через електронну систему і після реєстрації у системі та відповідних реєстрах необхідних документів (права на землю, містобудівні вимоги та обмеження, позитивний висновок експертизи тощо).

Нагадаємо, раніше Шуляк розповіла про те, що Верховна рада прийняла історичне рішення, підтримавши реформу містобудування.