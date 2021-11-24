П’ятірка найінстаграмніших міст світу: Київ серед лідерів
Щоб визначити найпопулярніші міста за кількістю відміток у соцмережі, них компанія з креативних ресурсів Design Bundle провела аналіз, які міста найчастіше позначалися тегами в Instagram у 2021 році.
Київ посів 4-те місце у рейтингу найінстаграмніших міст світу. Він поступився лише Риму, Ріо-де-Жанейро та Венеції. За підрахунками, столиця України в цьому році згадувалася в Instagram майже 22 млн разів.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Travel+Leisure.
Щоб визначити найпопулярніші міста за кількістю відміток у соцмережі, них компанія з креативних ресурсів Design Bundle провела аналіз, які міста найчастіше позначалися тегами в Instagram у 2021 році. За основу бралися об'єкти, які позначені як Всесвітня спадщина ЮНЕСКО.
Очолює рейтинг історичний центр Риму з приблизно 61,2 мдн постів, за ним йдуть Ріо-де-Жанейро з приблизно 45 млн та Венеція з майже 25,8 млн позначок. Київ посів 4-е місце зі згадками у 21,9 млн разів.
Усі об’єкти, позначені користувачами соцмережі, належать до категорії культурних. Культурними об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Києві є Києво-Печерська Лавра та комплекс Софія Київська.Фото: Софійський собор (Pinterest)
Щоб визначити статистику, компанія проаналізувала 145 міст світу, порахувавши скільки разів вони були позначені в Instagram цього року.
Перша десятка виглядає так:
- Історичний центр Риму: 61 млн
- Ріо-де-Жанейро: 45 млн
- Венеція та її лагуна: 25 млн
- Київ: майже 22 млн
- Історичний центр Флоренції: 21 млн
- Історичний центр Праги: 17 млн
- Будапешт: 14 млн
- Бразиліа (столиця Бразилії): 13 млн
- Історичний центр Санкт-Петербурга: майже 11 млн
- Місто Кіто (столиця Еквадору): майже 10 млн
Згідно зі статистикою ЮНЕСКО, країнами з найбільшою кількістю визначних об’єктів є Італія з 58 пам’ятками, за нею йдуть Китай — 56, Німеччина — 51 і Франція та Іспанія — по 49 у кожній.
Наразі в Україні знаходиться 7 об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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