Що відбувається на ринку житлової нерухомості Рівного: аналіз по сегментах

За 11 місяців 2021 року вартість житла на первинному ринку Рівного зросла майже на 15%. Тим часом попит збільшився майже на 30%, порівняно з 2020-м, що і стало головною причиною для зростання вартості квадратного метра.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Рівненське регіональне відділення АФНУ.

Первинний ринок: інфляція, розтермінування та збереження коштів

Понад 70% попиту на нерухомість припадає на первинний ринок. Найбільше — на 1,2-кімнатні квартири площею 36-50 кв.м.

"Зростання попиту стало можливим завдяки більш лояльним умовам придбання квартири за допомогою іпотеки та розтермінування від забудовників. Крім того, варто зауважити, що на фоні інфляції, громадяни охоче вкладають кошти в первинний ринок з метою, як мінімум, збереження власних статків", — наголосила Ірина Радько, голова Рівненського відділення АФНУ.

Вартість такого житла, залежно від локації та стадії будівництва на початок грудня становить від 800 до 1200 доларів за кв.м.

У 2021 році, за даними аналітики, попит на котеджі в заміській смузі зріс в середньому на 15%, а зростання цін за 11 місяців сягає близько 10%.

Вторинний ринок: малогабаритні квартири та котеджі

Що стосується ситуації на вторинному ринку Рівного, то протягом року понад 50% попиту припало на 1,2-кімнатні квартири в будинках радянської забудови вартістю від 25 тис доларів, і понад 30% — на квартири у будинках, зведених у 2000-х роках, з достатньою і розвиненою інфраструктурою.

Відповідно до попиту, зростання вартості малогабаритних квартир за 11 місяців поточного року склало в середньому понад 10%. При цьому 1,2-кімнатні оселі зросли в ціні майже на 15%.

"Містяни часто продавали квартири на вторинному ринку та купували котеджі, вартість яких, залежно від площі, локації, наявних комунікацій складає від 30 тис. до 150 тис. доларів. Найбільшим попитом користувалися будинки площею до 150 кв.м з хорошим під‘їздом, недалеко від міського транспорту у мальовничих локаціях», — зазначила експертка.

Оренда: пропозиція переважає попит

В сегменті оренди піковий період в Рівному припав на закінчення літа-початок осені, коли і були сформовані ціни з огляду на рівень попиту. Пропозиція квартир на 30% більша за попит, що і позначилося на рівні цін.

"Найбільший інтерес (понад 40%) спостерігається на квартири в новобудовах з ремонтом та автономним опаленням вартістю 8 тис.—10 тис. грн за місяць. Бюджетне житло в старих будинках популярне лише у 30% орендарів. А 1-кімнатна квартира без ремонту та якісного устаткування коштує від 4 тис. грн на місяць", — розповіла Ірина Радько.

До кінця року, на її думку, в усіх сегментах житла у Рівному особливих змін не передбачається: "До кінця грудня 2021 року і на початку 2022 року вартість житла на первинному, вторинному ринках та у сегменті оренди залишатиметься стабільною".

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