RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За програмою доступної іпотеки видано кредитів майже на мільярд гривень

Автор: Леся Панченко

На поточний момент уповноваженими банками з виконання державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 1135 кредитних договорів на загальну суму 987,06 млн грн. Співвідношенння квартир на первинному та вторинному ринках склало 25/75% відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1573 заявок на участь у програмі на загальну суму 1382,6 млн грн.

У програмі задіяно 24 регіони, у тому числі місто Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були:

  • місто Київ (33%);
  • Київська область (31%);
  • Львівська область (6,5 %);
  • Харківська область (6%);
  • Волинська область (3,8%).

Приріст за тиждень становить:

+3% – кількості кредитів та +3% – суми кредитів;

+2% – кількості заявок та +2% – суми заявок.Джерело: Мінфін України

На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків. Банки продовжують удосконалювати власні процедури іпотечного кредитування згідно з оновленими умовами програми, які були прийняті наприкінці жовтня.

Зокрема, скасовано вікові обмеження до нерухомого майна (крім об’єктів нерухомості в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн, що мають бути прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років) та збільшено ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки (житла) з 20% – до 40% від нормативної площі, яка сплачується позичальником самостійно.

Раніше ми розповідали, яким є портрет типового українського іпотечного позичальника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло