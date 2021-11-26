За програмою доступної іпотеки видано кредитів майже на мільярд гривень

На поточний момент уповноваженими банками з виконання державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 1135 кредитних договорів на загальну суму 987,06 млн грн. Співвідношенння квартир на первинному та вторинному ринках склало 25/75% відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1573 заявок на участь у програмі на загальну суму 1382,6 млн грн.

У програмі задіяно 24 регіони, у тому числі місто Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були:

місто Київ (33%);

Київська область (31%);

Львівська область (6,5 %);

Харківська область (6%);

Волинська область (3,8%).

Приріст за тиждень становить:

+3% – кількості кредитів та +3% – суми кредитів;

+2% – кількості заявок та +2% – суми заявок. Джерело: Мінфін України

На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків. Банки продовжують удосконалювати власні процедури іпотечного кредитування згідно з оновленими умовами програми, які були прийняті наприкінці жовтня.

Зокрема, скасовано вікові обмеження до нерухомого майна (крім об’єктів нерухомості в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн, що мають бути прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років) та збільшено ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки (житла) з 20% – до 40% від нормативної площі, яка сплачується позичальником самостійно.

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