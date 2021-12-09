Ціни відповідають попиту: ситуація на ринку нерухомості Києва та передмістя під кінець року

За останні місяці на первинному ринку житла Києва спостерігається відчутне скорочення попиту: в об’єктах економ-класу зменшення покупців становить понад 40%, в ЖК комфорт-класу вже більше 30%, а в об’єктах бізнес- та преміум-класу зниження активності покупців перевищує 25%.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Київське міське відділення АФНУ.

Первинний ринок Києва та передмістя

Зменшення кількості покупців стримуватиме забудовників від збільшення цін та стимулюватиме до надання потенційним покупцям знижок при придбанні квартир за умови 100-відсоткової оплати їхньої вартості.

За прогнозом Олени Гайдамахи, голови київського відділення АФНУ, цінова стабільність на первинному ринку Києва збережеться до кінця року. Лише у 10-15% новобудов передмістя, переважно розташованих на відстані до 20 км від столиці, вартість квадратного метру може подорожчати в межах 3-5%.

"Середні ціни на новобудови на околицях Києва на 25% нижчі, ніж у столиці. Саме тому частина потенційних покупців може переорієнтуватися з київських новобудов у найближче передмістя. Вагомими факторами вибору стануть стадія та якість будівництва, рекреаційні та інфраструктурні можливості майбутніх ЖК, розташування та репутація забудовника. Проте до кінця року масового подорожчання житла на околицях столиці не очікується. Первинний ринок Київського регіону перебуває в стадії цінової стабілізації", – підкреслила вона.

Ситуація на вторинному ринку

Ціни на квартири вторинного ринку в листопаді майже не змінилися. Фактор "червоної зони" дещо вплинув на рівень попиту – в середньому кількість потенційних покупців скоротилася на 15-20% переважно на будинки, зведені після 2000-го року, ціни на які в середньому на 25-30% вищі за малогабаритні квартири радянської забудови.

"Ще влітку наші фахівці помітили надто високі темпи цінового зростання протягом другої половини 2020 та першої половини 2021 років. Це було передумовою стабілізації цін. Наразі ціни відповідають наявному платоспроможному попиту", – розповіла експертка.

Вона вважає, що відкладені через пандемію угоди будуть реалізовані протягом 1,5-2 місяців після завершення періоду карантинних обмежень.

Нова хвиля подорожчання квартир можлива лише за умов різкого зростання попиту, що має бути на 20% вищим за пропозицію. Натомість, після реалізації відкладених угод, зростання кількості покупців очікується на рівні 3-5% щомісяця, що суттєво не вплине на цінову кон’юнктуру.

"Вартість квартир на вторинному ринку Києва досягла свого економічно мотивованого максимуму. І без суттєвого зростання попиту їхній перегляд є малоймовірним. Саме тому у найближчі кілька місяців не варто очікувати суттєвих цінових змін".

Ринок оренди квартир

За підсумками листопада в сегменті оренди квартир у Києві ціни були стабільними. Зростання цін в межах 5% відбулося лише в 3% квартир переважно преміальної категорії. Водночас вартість квартир площею 35-50 кв.м, що складають понад 70% від обсягів орендного ринку столиці, залишилася майже без змін.

Олена Гайдамаха зауважила, що на початок листопада попит на оренду малогабаритного житла був майже повністю реалізованим. Нова хвиля пандемії не спричинила відтік орендарів і відповідно не призвела до істотного зниження цін.

На її погляд, до кінця року цінові коливання в цьому сегменті нерухомості є малоймовірними.

"До кінця 2021 року на ринку оренди київських квартир ціни залишаться сталими. Реалізований попит та висока вартість опалення стримуватимуть зростання вартості оренди житла".

Раніше ми розповідали, що на ринку оренди квартир власники пропонують неофіційні "зимові" знижки.