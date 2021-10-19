Що купують у передмістях Харкова: ціни та пропозиція приватних будинків

Найбільший попит зосереджений на будинках площею 80-150 кв.м із земельною ділянкою 5-10 соток.

З початку 2021 року приватні будинки в передмісті Харкова зросли в ціні в середньому на 10-15%. При цьому дефіцит якісних пропозицій сягає 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Харківського обласного відділення АФНУ.

Найбільший попит зосереджений на будинках сучасної забудови площею 80-150 кв.м із земельною ділянкою 5-10 соток.

"Популярність садиб саме такої площі викликана сучасними вимогами до енергоощадності, а також складом родини у 2-4 особи. Важливим для потенційних покупців є зручне і близьке до будинку розташування об’єктів інфраструктури: зупинок транспорту, шкіл, супермаркетів тощо. Також покупці зважають на кількість поверхів у будинку: частіше надають перевагу однорівневим садибам, ніж з 2-3 поверхами", — розповів голова Харківського відділення АФНУ Андрій Правдін.

Він звернув увагу на те, що станом на початок жовтня в структурі пропозиції переважають будинки вартістю 30-60 тис. дол. (понад 30%).

Будинки вартістю до 30 тис. дол. складають 22% пропозиції, а будинки від 100 тис. до 200 тис. дол. — 20%.

Крім цього понад 16% — це будинки за ціною від 60 тис. до 100 тис. дол. Пропозиція приватних садиб вартістю від 200 тис. до 300 тис. дол. та понад 300 тис. дол. складають 5% і 4% відповідно.

Частка об’єктів вартістю понад 1 млн. доларів складає всього 0,4% від загального обсягу виставлених на продаж будинків.

У III кварталі 2021 року близько 40% об’єктів, виставлених на продаж, склали частини домоволодінь у досить великому ціновому діапазоні: від 5,5 тис. дол. (район Лиса Гора, частина будинку із загальним подвір’ям без ремонту та зручностей) до 130 тис. дол. (елітний район "Шатиловка", частина будинку площею 110 кв.м під чистове оздоблення).

Експерт вважає, що від жовтня 2021 року до квітня 2022 року цінова ситуація в сегменті приватних будинків навколо Харкова залишатиметься без змін. Найбільші цінові коливання можливі лише на будинки площею від 80 до 150 кв.м.

"Через брак якісної пропозиції вартість таких об’єктів у найближчі 6 місяців може зрости в ціні в середньому на 3-5%. Проте на загальних цінових показниках в сегменті приватних будинків це майже не позначиться. Крім цього, варто наголосити, що навіть "дефіцитні" об’єкти мають свою межу доцільної, економічно обґрунтованої максимальної ціни".

Раніше ми розповідали, що попит на приватні будинки реалізований вже майже на 90%.